سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شاهرود در حوزه کشاورزی دارای ظرفیت های فراوانی است اما در ۴۰سال اخیر هیچ حرکت توسعه ای برای این زیر ساخت انجام نشده است، ابراز داشت: بسیاری بر این عقیده هستند که توسعه در شاهرود مانند دویدن بر روی تردمیل است اما ما معتقدیم همچنان می توان با اقدامات مثبت در راه توسعه شاهرود گام برداشت.

وی افزود: کمیته مردمی فرودگاه در ۲۴ سال پیش برخلاف فضای سیاسی استان سمنان حرکت کرد و با اینکه استاندار وقت اعلام کرده بود تا زمانی که فرودگاه مرکز استان احداث نشود مانع احداث فرودگاه شاهرود می شویم اما تمام هم و غم مردم بر احداث این فرودگاه گذاشته شد اما پس از ساخت هیچ پروازی صورت نگرفت امروز حمایت کمیته مردمی فرودگاه بار دیگر شکل گرفته است.

عضو خانه ملت همچنین با تاکید بر اینکه این فرودگاه برای مردم علاوه بر رفاه و حمل و نقل، به منزله توسعه اقتصادی در دو بخش توریسم و کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد، ابراز داشت: مسئولان خوشبختانه طی سال های اخیر تلاش های فراوانی کردند تا بتوانیم مرز هوایی را در فرودگاه شاهرود شاهد باشیم.

حسینی شاهرودی در ادامه با ابراز اینکه برای داشتن مرز هوایی اولویت هایی را سازمان هواپیمایی کشور برای شاهرود در نظر گرفته بود، تصریح کرد: مثلا احداث یک هزار و ۴۰۰متر مربع سالن ترانزیت و برای آن یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شد که یک میلیارد آن از منابع فرمانداری شاهرود و مابقی از کمک های مردمی بود که متاسفانه باوجود هزینه دو میلیارد تومانی برای پروژه متاسفانه تاکنون این رقم تخصیص پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه افزایش طول باند فرودگاه نیز طی دو سه هفته آینده تکمیل خواهد شد و فقط روکش آسفالت آن باقی می ماند، افزود: تاکنون چهار میلیارد تومان برای سازه این فرودگاه هزینه شده است که می تواند تا ۱۲ ریشتر زلزله را تاب آورد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیاز مهم این فرودگاه را فراهم آوردن امکانات سوخت رسانی به هواپیما ذکر کرد و گفت: در این کار هم تعداد پمپ ها افزایش پیدا کرد که در بین ۱۴ فرودگاه کشور فقط فرودگاه شاهرود و کاشان به دلیل عملیاتی بودن و توجیه اقتصادی داشتن دارای پمپ سوخت از سوی وزارت نفت شدند.