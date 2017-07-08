  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

روابط عمومی دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد:

دانشگاه پیام نور استان میزبان ۱۷۰۰ داوطلب کنکور بود

دانشگاه پیام نور استان میزبان ۱۷۰۰ داوطلب کنکور بود

یاسوج- مراکز دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد میزبان ۱۷۰۰ داوطلب کنکور بود.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل  از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همزمان با سراسر کشور آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در استان  در روز پنج شنبه وجمعه  ۱۵و ۱۶تیرماه برگزار گردید.

دانشگاه پیام نور  کهگیلویه و بویراحمد مجری بخش عظیمی از این آزمون در در استان بود و داوطلبان در ۴ گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی، هنر، علوم تجربی، زبان های خارجه به رقابت پرداختند.

دو مرکز یاسوج و گچساران دانشگاه پیام نور استان پذیرای۱۷۰۰ نفر از داوطلبین کنکور بود.

لازم به ذکر است نتایج اولیه آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور در نیمه دوم مرداد ماه از طریق سازمان سنجش وآموزش اعلام می گردد.

کد مطلب 4024550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها