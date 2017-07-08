دانشگاه پیام نور استان میزبان ۱۷۰۰ داوطلب کنکور بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همزمان با سراسر کشور آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در استان در روز پنج شنبه وجمعه ۱۵و ۱۶تیرماه برگزار گردید.

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد مجری بخش عظیمی از این آزمون در در استان بود و داوطلبان در ۴ گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی، هنر، علوم تجربی، زبان های خارجه به رقابت پرداختند.

دو مرکز یاسوج و گچساران دانشگاه پیام نور استان پذیرای۱۷۰۰ نفر از داوطلبین کنکور بود.

لازم به ذکر است نتایج اولیه آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور در نیمه دوم مرداد ماه از طریق سازمان سنجش وآموزش اعلام می گردد.