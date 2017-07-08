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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

با حضور معاون عمرانی استانداری قزوین:

۳ پروژه شهری با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قزوین بهره برداری شد

۳ پروژه شهری با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قزوین بهره برداری شد

قزوین- در مراسمی با حضور معاون عمرانی استانداری و شهردار قزوین سه طرح شهری شامل خرید اتوبوسهای جدید، توسعه توقفگاه اتوبوسرانی و نوسازی خودروهای عمومی در شهر قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، مسعود نصرتی شهردار، اعضا شورای اسلامی شهر با خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید زمینه نوسازی و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی در شهر قزوین فراهم شد.

برای خرید این تعداد اتوبوس دو میلیارد تومان هزینه شده و از امروز خودروهای جدید وارد شبکه جابجایی شهروندان می شود.

اتوبوسهای جدید که با استانداردهای روز اروپا ساخته شده دارای سیستم تنظیم ارتفاع ورودی برای استفاده معلولان و سالمندان، دستگاه تهویه، سرمایش و گرمایش مناسب، ظرفیت جابجایی ۳۷ نفر به صورت ایستاده و ۳۰ نفر ایستاده، تجهیزات اعلام مسیر و تابلوی دیجتیال داخلی است و با مصرف سوخت ۲۰ لیتر به جای ۵۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با محیط زیست نیز سازگار است و آلودگی ندارد.

همچنین فاز دوم توقفگاه امام علی(ع) به مساحت دو هکتار افتتاح شد.

در این مراسم کلنگ واحد بازسازی و تعمیرات اتوبوس، مینی بوس و تاکسی در توقفگاه امام علی قزوین نیز به زمین زده شد.

با راه اندازی این بخش برای ۲۰۰ نفر زمینه اشتغال ایجاد شده است.

توقفگاه امام علی(ع) در انتهای بلوار امام علی(ع)، در جاده نجم آباد قرار دارد.

کد مطلب 4024552

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