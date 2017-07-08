به گزارش خبرگزاری مهر، نوری منصوری گفت: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه های شهرستان دورود شناسایی شده که با پیگیری و جدیت همکاران، ۲۰ مورد از این ساخت و سازها متوقف شده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، ۸ هزار عدد علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی شهرستان دورود شست‌وشو شده است.

مسئول راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دورود همچنین از تهیه و نصب ۵۰۰ عدد علائم ایمنی اخطاری، انتظامی و مسیرنما، تهیه نصب و بهسازی تابلوهای اطلاعاتی با اولویت نقاط پرتصادف راههای شریانی در سطح ۱۰۰ مترمربع، ایمن سازی ۱۰عدد گاردریل با اولویت بالی شکل و مهار در خاک و تعمیر و بازسازی گاردریل در طول ۶۰۰ متر از راه های دورود خبر داد.

منصوری افزود: در سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵ مورد از قوس‌های تند سراشیبی با فاصله دید کم، ایمن سازی شده است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال روشنایی در طول هفت هزار و ۵۰۰ متر از نواحی طولی و گردنه های مه گیر شهرستان دورود طراحی و اجرا شده است، اظهار کرد: همچنین ۴ هزار متر از شیب حاشیه راه های شهرستان دورود ایمن سازی و در طول ۲۰ کیلومتر نیز سیستم روشنایی به روزرسانی شده است.