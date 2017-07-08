اگر شمس و فلاح نبودند بابک زنجانی ارز فروش ورشکسته بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مقیسه در جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی با اشاره به نقش موثر متهم ردیف دوم در شکل گرفتن فساد نفتی گفت: آقای شمس نقش بسیار موثری در تشکیل باند فساد نفتی به همراه متهم ردیف سوم در بزرگ جلوه دادن بابک زنجانی داشتند.

وی افزود: این افراد به عنوان اخلالگران نظام اقتصادی فساد عظیمی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کردند.

قاضی پرونده خطاب به متهم ردیف دوم گفت: شما فرد بسیار موثری در ایجاد فساد بودید. شخص شما کسی بود که تمام محموله های نفتی را دریافت کرده و پول ها را در اختیار گرفتید.

مقیسه ادامه داد: مشخص شده است که زنجانی فردی بوده که به همراه شما، فساد بزرگ نفتی را رقم زده است. این فساد در زمانی رخ داده بود که نظام وجوهی را برای راه اندازی پروژه های نفتی هزینه کرده بود اما شما و باند شما باعث شدید که پروژه های نفتی روی زمین بماند.

وی خاطرنشان کرد: شما و افرادی غیر از شما که همگی عضو یک باند هستید در غارت بیت المال سهیم هستید چه جوابی دارید؟

قاضی پرونده گفت: اگر متهم ردیف دوم و سوم نبودند تا بابک زنجانی را بزرگ نکنند این فرد یک ارزفروش و همچنین یک ورشکسته باقی می ماند.

قاضی مقیسه با ابراز ناامیدی از رفتارهای متهمان در سه سال اخیر گفت: اگر چه این متهمان در بازداشت موقت اعلام کردند که پول ها را برمی گردانند، اما هیچ همکاری نداشته و نخواهند داشت، بنابراین اگر متهم ردیف دوم و سوم نبودند، بابک زنجانی هیچ گاه به اینجا نمی رسید.

وی افزود: متاسفانه مسئولان وقت و مربوطه نیز در این میان فریب شما متهمان را خوردند. البته شرایط تحریم و اوضاع خاص اقتصادی را نیز نباید کتمان کرد.

باند زنجانی پول سه ماه یارانه کشور را به غارت برد

رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم گفت: شما و شرکای تان غارتگر بیت المال بودید، چرا که عمل شما کمرشکن و ضعیف‌کُش بود، بطوریکه پول یارانه سه ماه این مملکت را به غارت بردید.