به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی امروز شنبه با هدف بررسی وضعیت آموزش عالی و وضعیت پژوهش و فناوری، بررسی وضعیت آموزش عمومی و بررسی وضعیت حوزه فرهنگی استان کرمانشاه به این استان سفر کرد و از پروژه های دانشگاه رازی بازدید به عمل آورد.

وی در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: ما انتظار داریم که دانشگاه‌ها و مراکز علمی فرهنگی برای رفع مشکلات صنعتی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خود توجه بیشتری داشته باشند و تلاش کنند.

معاون علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه حمایت لازم از دانشگاه‌هایی که برای رفع مسائل منطقه خود اقدام می‌کنند به عمل خواهد آمد، گفت: مجموعه‌هایی که برای رفع مشکلات خود اقدام کنند و فارغ التحصیلانشان راحت‌تر جذب بازار کار شوند، بیشتر مورد حمایت سازمان برنامه و بودجه قرار خواهند گرفت.

تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی دانشگاه رازی

وی دانشگاه رازی کرمانشاه را از قدیمی‌ترین دانشگاه های کشور دانست و گفت: طی سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی و این دانشگاه تخصیص داده شد.

واعظ مهدوی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریالاعتبار ویژه به دانشگاه رازی کرمانشاه خبر داد و افزود: امسال ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیرات دانشگاه رازی تخصیص یافت.

وی دانشکده شیمی دانشگاه رازی را از دانشکده‌های سرآمد به لحاظ علمی در کشور دانست و گفت: ساختمان جدید این دانشکده هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار داریم پروژه دانشکده‌های شیمی، حسابداری و اقتصاد، ساختمان آزمایشگاه مرکزی و دانشکده برق و کامپیوتر با تخصیص بودجه مناسب به زودی به اتمام برسند.