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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

معاون علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:

حمایت سازمان برنامه وبودجه ازدانشگاه‌های فعال دررفع مشکلات منطقه

حمایت سازمان برنامه وبودجه ازدانشگاه‌های فعال دررفع مشکلات منطقه

کرمانشاه- معاون علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، از حمایت این سازمان از مجموعه‌های دانشگاهی که در رفع مشکلات منطقه‌اشان فعال باشند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی امروز شنبه با هدف بررسی وضعیت آموزش عالی و وضعیت پژوهش و فناوری، بررسی وضعیت آموزش عمومی و بررسی وضعیت حوزه فرهنگی استان کرمانشاه به این استان سفر کرد و از پروژه های دانشگاه رازی بازدید به عمل آورد.

وی در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: ما انتظار داریم که دانشگاه‌ها و مراکز علمی فرهنگی برای رفع مشکلات صنعتی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خود توجه بیشتری داشته باشند و تلاش کنند.

معاون علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه حمایت لازم از دانشگاه‌هایی که برای رفع مسائل منطقه خود اقدام می‌کنند به عمل خواهد آمد، گفت: مجموعه‌هایی که برای رفع مشکلات خود اقدام کنند و فارغ التحصیلانشان راحت‌تر جذب بازار کار شوند، بیشتر مورد حمایت سازمان برنامه و بودجه قرار خواهند گرفت.

تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی دانشگاه رازی

 وی دانشگاه رازی کرمانشاه را از قدیمی‌ترین دانشگاه های کشور دانست و گفت:  طی سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی و این دانشگاه تخصیص داده شد.

واعظ مهدوی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریالاعتبار ویژه به دانشگاه رازی کرمانشاه خبر داد و افزود: امسال ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیرات دانشگاه رازی تخصیص یافت.

 وی دانشکده شیمی دانشگاه رازی را از دانشکده‌های سرآمد به لحاظ علمی در کشور دانست و گفت: ساختمان جدید این دانشکده هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار داریم پروژه دانشکده‌های شیمی، حسابداری و اقتصاد، ساختمان آزمایشگاه مرکزی و دانشکده برق و کامپیوتر با تخصیص بودجه مناسب به زودی به اتمام برسند.

کد مطلب 4024576

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