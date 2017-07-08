فعالیت ۶۰ مرکز درمان اعتیاد سرپایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غفاری ظهر شنبه در همایش تجلیل از فعالان امر پیشگیری و درمان اعتیاد که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: کار پیشگیری و درمان اعتیاد کار سخت و پیچیدهای بوده و نیازمند تلاش و پیگیریهای بسیاری است.
غفاری بابیان اینکه ۶۰ مرکز درمان اعتیاد سرپایی در گلستان فعالیت میکنند، اظهار کرد: نزدیک به هفت هزار نفر در این مراکز تحت پوشش قرار گرفتهاند.
مدیرکل بهزیستی گلستان از وجود ۲۸ مرکز اقامتی میانمدت ویژه آقایان و دو مرکز ویژه بانوان در استان گلستان خبر داد و گفت: وجود این مراکز موجب ایجاد آرامش و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه شده است.
غفاری از حمایت ۱۰۰ میلیون تومانی بهزیستی گلستان از معتادان استان گلستان خبر داد و گفت: بخشی از هزینههای درمان این افراد توسط بهزیستی پرداختشده است.
وجود ۵۷ مرکز اجتماع محور در گلستان
وی ادامه داد: ۵۲ مرکز اجتماع محور در مناطق مختلف استان گلستان وجود دارد که این آمار در سال جاری به ۵۷ مرکز افزایش پیدا میکند.
مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: جلسات توجیهی مختلفی با حضور ۱۴ تشکل مردمنهاد استان گلستان برگزار کردیم تا با همکاری دستگاههای مختلف سند پیشگیری از اعتیاد را جامه عمل بپوشانیم.
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