نگرش سپاه به مقوله حجاب و عفاف فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریمیان قبل از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته عفاف و حجاب با بیان اینکه علت اصلی تقابل انقلاب اسلامی با استکبار جهانی استقامت و پایداری و پافشاری بر حفظ ماهیت انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: دشمن با استفاده از روشهای مختلف برای مقلوب کردن ما ایرانیان وارد میدان شده و آنها اعلام می کند که ما به دنبال تغییر رفتار در جمهوری اسلامی هستیم.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی در عرصه جنگ نرم همچنان روی ارزشهای خود پافشاری می کند، افزود: دشمن از آغاز دهه ۷۰ از تهاجم فرهنگی به شبیخون و ناتو و قتل و عام و جبهه گیری علیه انقلاب اسلامی را شروع کرده و

یکی از راه های اساسی مقلوب کردن جمهوری اسلامی توسط استکبار جهانی سرمایه گذاری روی سرمایه های کشور یعنی جوانان است.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی با گلایه از برخی مردم ایران که در داخل کشور آبی به آسیاب دشمن می ریزند، گفت: پایداری یک نظام داشتن نیروهای مردمی در عرصه های مختلف از جمله مسایل دفاعی و سیاسی و فرهنگی و ... است، اما متاسفانه برخی از مردم ما به آسیاب دشمن آب می ریزند.

سردار کریمیان همچنین در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در عرصه تقابل با استکبار جهانی قرار گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر ما طلایه داران مبارزه با یزید زمان هستیم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: آیت الله سید علی خامنه ای فرمودند: ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم، اما با فکر اسکتباری و استبدادی آمریکا مشکل داریم.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی ابراز داشت: کانون هدف دشمنان در جنگ نرم جوانان هستند و از روشهای مختلف به خصوص از رسانه ها برای ترور افکار آنها وارد عمل می شوند.

سردار کریمیان با بیان اینکه اگر بسیاری از ابزارهای در دست انسان به نحو صحیح استفاده نشود از فرصت تبدیل به تهدید می شود، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از اهداف بسیار مهم دشمن در جنگ نرم و در فضاهای رسانه ای از بین بردن عفاف و حجاب آنهاست و بحث عفت و پاکدامنی تنها از آن بانوان نیست بلکه به مردان نیز مربوط می شود.

وی با اشاره به اینکه حجاب برتر به عنوان چادر مطرح است، اظهار داشت: منظور از حجاب اساسی داشتن پوشش کامل است، در حال حاضر مقوله برداشتن حجاب از جوانان یکی از اهداف دشمنان است و بدحجابی و بی حجابی مقدمه ای به ناهنجاری های غیراخلاقی و ضد ارزشی است و دشمن به صورت هدفمند روی این مقوله سرمایه گذاری می کند و هدف گیری سرمایه های کشور یکی از برنامه های اصلی دشمن است.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی با بیان اینکه آیا حجاب زنان شایسته ایرانی بودن است؟، اظهار داشت: بنده با اقدامات سلبی و اجباری در زمینه حجاب و عفاف موافق نیستم، چرا که در عصر انفجار اطلاعات هستیم و ضرورت دارد که جامعه مخاطبمان را قانع کنیم، سپاه به در عرصه فرهنگی به مقوله عفاف و حجاب ورودمی کند و در موارد هنجار شکنی در حریم عمومی قطعا نیروهای مربوطه از جمله نیروی انتظامی وظیفه ذاتی خود را برای مقابله با بدحجاب ها انجام می دهند.

سردار کریمیان با بیان اینکه امیدواریم با تجمع در تبریز و شهرستان های استان به مناسبت هفته عفاف و حجاب هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ کنیم، افزود: برخی ها به دنبال این هستند که ذهن جوانان را نسبت به امر حجاب مخدوش کنند، اما نگاه سپاه به موضوع حجاب فرهنگی است و دشمن در بیش از دو دهه با تمام ظرفیتها تلاش کرده فرهنگ بدحجابی را در کشور ما ترویج دهد.

وی با بیان اینکه سپاه حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: سپاه در تمام عرصه ها به خصوص در زمینه عفاف و حجاب با نگاه فرهنگی وارد عمل شده و اگر دشمن آرمان های انقلاب اسلامی اگر زیر سوال برود قطعا ما ورود خواهیم کرد.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی ابراز داشت: متاسفانه مردم ایران فرهنگ استفاده از لوازم داخلی را ندارند و به این علت کارخانه های ما روز به روز به تعطیلی کشیده می شوند، علاوه بر این امر حتی در کشور صرفه جویی نیز نمی کنیم و این امر نیاز به یک عظم و اراده قوی همه گیر دارد.

سردار کریمیان با بیان اینکه تمام فرامین رهبر برگرفته از قرآن کریم و احادیث و سیره معصومین است، تصریح کرد: برخی عیب ها در برخی از افراد به صورت بدحجابی ظهور و بروز می کند. در حال حاضر ما باید آنقدر آگاهی داشته باشیم که به بتوانیم به دیگران هم آگاهی بدهیم.

وی با بیان اینکه وضعیت عفاف و حجاب در جامعه کنونی ما خوب نیست، اظهار داشت: عدم انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مشکل بدحجابی را به بار آورده است و باید مردم این مقوله را درک و احساس نیاز کنند و وارد میدان شوند، ای کاش مسئولام فرهنگی ما همزمان با تغذیه جسمی به تغذیه جوانان نیز فکر می کردند.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دشمن ایران خشونت طلب را تبلیغ می کند، گفت: ما در کدام جنگ پیش قدم شده ایم؟ ما همیشه تدافعی عمل کرده ایم نه تهاجمی.

سردار کریمیان با بیان اینکه بنده در عرصه های فرهنگی به مدیریت اغنایی اعتقاد دارم، گفت: برخورد فیزیکی باید برای افرادی که امنیت کشور را به خطر می اندازند بر اساس احکام قضایی انجام گیرد، اما به مقوله هایی همچون عفاف و حجاب نباید نگرش امنیتی داشت بلکه با برنامه های فرهنگی جلوی این معزل را در جامعه می توان گرفت و برنامه عفاف و حجاب تنها برای یک هفته کافی نیست و این هفته تنها یادآوری برای اهمیت به مقوله عفاف و حجاب در کشور است.

وی با بیان اینکه مردم آذربایجان مردم غیرتمند و ولایت مدار بوده و به لحاظ سر ایران به لحاظ جغرافیایی نه بلکه مغز متفکر کشور نیز هستند، ابراز داشت: تجمع عفاف و حجاب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز روز چهارشنبه در میدان ساعت تبریز به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار می شود.

سردار کریمیان با اشاره به اینکه با پاک کردن صورت مساله نمیتوانیم مساله اصلی را پاک کنیم، افزود: متاسفانه نخبگان جامعه به وظایف اصلی خود به درستی عمل نکرده اند، چرا که آنها باید زکات علم خود را با هدایت افراد ناآگاه بپردازند و جامعه را به سوی تعالی هدایت کنند.