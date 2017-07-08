اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در همایش عفاف و حجاب که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حجت الله اسماعیلی، امام جمعه قرچک، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا، سردار عبدالرضا ناظری فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، مسعود مرسل پور، فرماندار قرچک و جمعی دیگر از مسئولین و مردم این شهرستان در کانون ملائک قرچک برگزار شد، گفت: زن و مرد از نظر قرآن در مسائل ارزشی مساوی هستند.

وی با بیان این که مردها هر چه تلاش کنند نماز، روزه و عبادت به جا آورند اجر و پاداشش نصیب خودشان می‌شود و زن‌ها هم هر چقدر تلاش کنند حق خودشان است، گفت: بین زن و مرد تفاوت‌های جسمی و روحی بسیاری وجود دارد زن جسمش ضعیف‌تر از مرد است و زن شیفتگی و جمال دارد، زن جسمش اقتضای جاذبه توسط مردان به سوی خودش را دارد، خصوصیتی که در مردها وجود ندارد و یا کمتر است زن عواطف و احساساتش بیشتر از مرد است.

مدیر کل دادگستری استان تهران افزود: خانواده اصلی‌ترین نقش را در تعلیم حجاب به فرزندان دارد و حجاب در مرحله اول باید در خانواده ها سامان یابد و سپس وارد اجتماع شود، و بعد از آن مراکز آموزشی عمده‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر ارزش دانستن حجاب در جامعه، گفت: نباید حجاب را یک موضوع کهنه و قدیمی قلمداد کرد و باید در امر حجاب از الگوهای اسلامی مانند بزرگ‌ترین بانوی صدر اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) تأسی گرفت، موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک مسأله اساسی و ارزشی در جامعه باید در رأس امور فرهنگی قرار گیرد و همه در ترویج آن فعالیت کنند.

مدیر کل دادگستری استان تهران افزود: با وجود تمام ارزش‌های یکسان و تفاوت‌هایی که بین زن و مردم وجود دارد اما رعایت حجاب در جامعه اسلامی یک ارزش‌ اصلی بوده و از هجمه‌ها و توطئه‌های دشمن جلوگیری می‌کند، حجاب برای زنان تنها در معنای ظاهری و چادر خلاصه نمی‌شود بلکه تربیت فرزندان برومند و مؤمن وظیفه زنان با عفت بوده که نقش ارزشمندی در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و چه بسا افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در جامعه را می‌توان ناشی از اهمیّت ندادن و رعایت نکردن حجاب دانست.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر برای رعایت حجاب در جامعه ضروری است و همه در این رابطه وظیفه دارند و باید کمک کنند تا مسائل ضدارزشی در جامعه ظاهر نشوند.