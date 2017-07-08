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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

مدیر بورس منطقه‌ای همدان خبرداد:

مبادله ۱۵ میلیون و ۹۱۳ هزار سهم در بورس همدان

مبادله ۱۵ میلیون و ۹۱۳ هزار سهم در بورس همدان

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته تعداد ۱۵ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۹۹ سهم در بورس همدان مبادله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۱۵ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۹۹ سهم به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۹۵ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت:۶۳ درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۳۷ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۱۶۱ شرکت است و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۳۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۸ هزار و ۷۰۰ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۵ واحد کاهش یافت.

کد مطلب 4024611

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