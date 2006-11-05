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۱۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۴۶

دبير كانون گردشگري و ايرانشناسي دانشگاه الزهرا در گفتگو با مهر عنوان كرد :

وجود تبعيضي آشكار ميان انجمن هاي علمي و كانون هاي فرهنگي

وجود تبعيضي آشكار ميان انجمن هاي علمي و كانون هاي فرهنگي

بالغ بر 12 كانون فرهنگي هنري دانشگاه الزهرا در اتاق كارشناس امور فرهنگي دانشگاه با فضايي كمتر از 12 متر مربع فعاليت مي كنند در حالي كه وزير علوم يك سايت مجهز براي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه افتتاح كرده است.

سيده فاطمه سادات افسري - دبير كانون ايرانشناسي و گردشگري دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: يك هفته پس از تغيير رئيس دانشگاه الزهرا فضايي را كه پيش از آن به طور مشترك بين كانون هاي فرهنگي و انجمن هاي علمي دانشجويي استفاده مي شد به قصد تجهيز براي انجمن هاي علمي دانشجويي از فعالان كانون هاي فرهنگي سلب شد.

وي اضافه كرد: تبعيض بين انجمن هاي علمي دانشجويي و كانون هاي فرهنگي هنري بسيار شفاف است البته رئيس جديد دانشگاه الزهرا تازه وارد عرصه مديريتي شده و چندان مطلع نبوده است. برخي در اين ميان سعي كردند موجوديت و فعاليت كانون ها را كمرنگ نشان دهند.

دبير كانون ايرانشناسي و گردشگري دانشگاه الزهرا ادامه داد: با مدير كل امور فرهنگي دانشگاه الزهرا هماهنگ شده است تا چهار پارتيشن از سايت انجمن هاي علمي دانشجويي كه در واقع به عنوان مكان سابق كانون هاي فرهنگي و هنري نيز است به كانون ها اختصاص داده شود.

کد مطلب 402462

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