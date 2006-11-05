وجود تبعيضي آشكار ميان انجمن هاي علمي و كانون هاي فرهنگي

سيده فاطمه سادات افسري - دبير كانون ايرانشناسي و گردشگري دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: يك هفته پس از تغيير رئيس دانشگاه الزهرا فضايي را كه پيش از آن به طور مشترك بين كانون هاي فرهنگي و انجمن هاي علمي دانشجويي استفاده مي شد به قصد تجهيز براي انجمن هاي علمي دانشجويي از فعالان كانون هاي فرهنگي سلب شد.

وي اضافه كرد: تبعيض بين انجمن هاي علمي دانشجويي و كانون هاي فرهنگي هنري بسيار شفاف است البته رئيس جديد دانشگاه الزهرا تازه وارد عرصه مديريتي شده و چندان مطلع نبوده است. برخي در اين ميان سعي كردند موجوديت و فعاليت كانون ها را كمرنگ نشان دهند.

دبير كانون ايرانشناسي و گردشگري دانشگاه الزهرا ادامه داد: با مدير كل امور فرهنگي دانشگاه الزهرا هماهنگ شده است تا چهار پارتيشن از سايت انجمن هاي علمي دانشجويي كه در واقع به عنوان مكان سابق كانون هاي فرهنگي و هنري نيز است به كانون ها اختصاص داده شود.