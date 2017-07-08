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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

رئیس بهزیستی شهرستان قروه:

پیشگیری از اعتیاد با احساس مسئولیت اجتماعی شکل می گیرد

پیشگیری از اعتیاد با احساس مسئولیت اجتماعی شکل می گیرد

قروه- رئیس بهزیستی شهرستان قروه پیشگیری از اعتیاد را وظیفه ای همگانی دانست و بر احساس مسئولیت اجتماعی به ویژه از سمت خانواده ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا عبدی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش گفتمان سازی صیانت از خانواده و تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر در شهرستان قروه اظهار داشت: امروزه نقش تشکل های مردمی در کاهش اعتیاد و آسیب های اجتماعی انکار ناپذیر می باشد لذا تلاش برای اعتمادسازی و همکاری هرچه بهتر سمن ها در این حوزه لازم و ضروری است.

به گفته وی سیاست کلی دولت بر اجتماعی کردن فعالیت ها در بخش های حساس است و حضور مردم در این زمینه می تواند تأثیری بسیار مهم داشته باشد.

عبدی توجه به خانواده ها و حساس کردن هرچه بیشتر آنان در امر پیشگیری از اعتیاد را مهم دانست و بر روند اجرایی کردن تمامی راهکارهای حیاتی برای سه محور مقابله، درمان و پیشگیری تأکید کرد.

وی پشگیری از اعتیاد را وظیفه ای همگانی عنوان کرد و افزود: این مهم تنها مختص به دولت نیست و احساس مسئولیت اجتماعی آن هم از سمت خانواده ها ضروری می باشد.  

در ادامه این همایش از ۱۴ نفر از اعضای فعال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه تجلیل شد.

کد مطلب 4024620

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