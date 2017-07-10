به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران شرکت های صنعتی و تولیدی برای تصمیم گیری درباره تولیدات خود نیاز به میزان بهای تمام شده کالا دارند و با اتکا به گزارشات تهیه شده از جدول بهای تمام شده برای کنترل عملیات سازمان برنامه ریزی می کنند. مسئولان واحد تولید برای اینکه بتوانند بهای تمام شده کالای ساخته شده را محاسبه و به دست بیاورند از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که چه بسا این روش های محاسبه بهای تمام شده به شکل سنتی، پر هزینه و زمان بر است.

با ورود تکنولوژی اطلاعات به روش های حسابداری قیمت تمام شده، یکی از ابزار مورد تایید مدیران نرم افزار بهای تمام شده به عنوان سیستم هزینه یابی و الزامات واحدهای تولیدی است. اما نکته قابل تامل و با اهمیت، بررسی نکات قبل از خرید نرم افزار بهای تمام شده بر اساس استانداردهای جهانی و نیازهای حسابداری بهای تمام شده سازمان است.

نرم افزار بهای تمام شده

یکی از زیر سیستم های نرم افزار حسابداری جهت شناسایی قیمت تمام شده و ثبت اطلاعات هزینه های تولید، سیستم بهای تمام شده است. با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مدیران واحد تجاری با توجه به تنوع و حجم اطلاعات قیمت تمام شده محصول برای محاسبات حسابداری قیمت تمام شده و همچنین تصمیم گیری بر مبنای گزارشات به دست آمده وجود یک سیستم بهای تمام شده قدرتمند است، پیاده سازی نرم افزار قیمت تمام شده می تواند باعث تسهیل حسابداری بهای تمام شده در کمترین زمان ممکن باشد وکمک شایانی به واحد مالی مربوطه سازمان یعنی حسابداری صنعتی کند.

این که واحد مالی بتواند به خوبی از ماژول های نرم افزار قیمت تمام شده استفاده کند و با سرعت بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه و به کمک گزارش های تحلیلی حسابداری بهای تمام شده هزینه های ساخت و فروش محصول را شناسایی کنند، بستگی به دانش و مهارت کاربران، شناسایی قابلیت ها و نکات خرید نرم افزار بهای تمام شده دارد. چرا که برای محاسباتی همچون محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته نیاز است که ضمن مدیریت اطلاعات، در سطح فراوان تری اطلاعات حسابداری قیمت تمام شده با جزئیات گسترده تری با قابلیت های مورد نیاز سازمان، ثبت و گزارش گیری شود.

قابلیت های نرم افزار قیمت تمام شده

ارتباط بین مراکز هزینه مالی و هزینه صنعتی

گزارش انحرافات و سند زدن سربار، دستمزد و نرخ مصرف مواد

امکان محاسبه بهای تمام شده کالای نیمه ساخته

پیش بینی و تعریف نرخ های استاندارد قیمت تمام شده محصول

گزارش هزینه های ثابت و متغییر

صدور خودکار سند حسابداری قیمت تمام شده

تعیین هزینه ها به صورت تفکیک شده هزینه مستقیم و غیر مستقیم و ...

۵ نکته هوشمندانه که قبل از خرید نرم افزار بهای تمام شده باید بدانید

در بازارهای رقابتی، کلیه سازمان ها در تلاش اند تا برای حفظ بقای فعالیت خود از بهترین روش ها و ابزار مانند نرم افزار بهای تمام شده برای مدیریت کارآمد و کاهش قیمت تمام شده خدمات و محصولات خود برای ارائه به بازار استفاده کنند. چرا که هر چقدر محصولات با قیمت تمام شده کمتری تولید شوند در نتیجه با قیمت پایین تری به بازار ارائه و مشتری راحت تر و با قیمت مناسب تر می تواند کالا را در جهت رفع نیاز خود خریداری کند اما اینکه چگونه می توان به این هدف رسید، آشنایی و بررسی نکات خرید نرم افزار بهای تمام شده است که در ادامه به عمده ترین نکات اشاره خواهیم کرد.

۱. نرم افزار بهای تمام شده یا حسابداری بهای تمام شده!؟

اولین گام در خرید بهای تمام شده این است که مشخص کنید سازمان شما به نرم افزار بهای تمام شده نیاز دارد یا فقط نیاز دارید اطلاعات حسابداری بهای تمام شده را محاسبه کنید.

برای این مورد شما باید در نظر بگیرید قرار است برای یک سازمان بزرگ سیستم بهای تمام شده را خریداری کنید یا یک کسب و کار کوچک؟ اگر یک شرکت کوچک دارید، مطمئناً شما فقط نیاز دارید بهای تمام شده کالا و خدمات را برای تهیه صورت مالی ثبت و محاسبه کنید. برای این امر کافی است تا با تنظیم و ویرایش کدینگ مناسب در سیستم حسابداری خود، بهای تمام شده را محاسبه و ثبت کنید.

اما اگر قرار است بهای تمام شده یک مرکز تولیدی و صنعتی با حجم فعالیت و تولید بالا ثبت، محاسبه و گزارش گیری شود، مطمئناً شما باید نرم افزار بهای تمام شده ای را خریداری کنید که امکان ارتباط با نرم افزارهای مالی مانند نرم افزار انبار و برنامه ریزی تولید با قابلیت پشتیبانی اطلاعات اموال و همچنین سر شکن شدن هزینه های ثبت شده را داشته باشد.

۲. قابلیت محاسبه قیمت تمام شده محصول نیمه ساخته

یکی از نکاتی که باید در زمان خرید برنامه بهای تمام شده به آن توجه کرد، محاسبه بهای تمام شده علاوه بر اینکه باید امکان محاسبه محصولات را به صورت مرحله ای و از سفارش کالا تا تولید را داشته باشد، باید امکان محاسبه و گزارش گیری کالای نیمه ساخته را به صورت تفکیک شده مواد مستقیم و غیر مستقیم و محاسبه به همراه گزارش گیری سربار را در پایان ماه داشته باشد.

سیستم بهای تمام شده باید امکان محاسبه استاندارد و داخلی محصولات ساخته و نیمه ساخته شده را با قابلیت انتقال ریال بهای تمام شده به سیستم انبار را داشته باشد.

۳. ارتباط با نرم افزار حقوق و دستمزد

یکی از فاکتورهای محاسبه بهای تمام شده، هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار پروژه است. دریافت اطلاعات کارکرد کارکنان برای تولید کالا علاوه بر کنترل کارکرد، نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران دارد. به طور کلی در سیستم بهای تمام شده، سامانه تایم شیت در میزان گزارش دستمزد نقش اساسی ایفا می کند.

آگاهی از ساعت صرف شده برای تولید با توجه به نوع عملیات، می تواند اطلاعات ارزشمندی را در کنترل نیروی کار و میزانی که صرف پروژه شده در اختیار مدیران قرار دهد. محاسبات و اطلاعات حقوق و دستمزد در محاسبه بهای تمام شده موجب سرشکن شدن هزینه حقوق و دستمزد بر روی تولید می شود. به طور کلی ارتباط یکپارچه تایم شیت با نرم افزار حقوق و دستمزد می تواند در محاسبات و کنترل بهای تمام شده، مدت زمان پروژه را به خوبی پیش بینی و مدیریت کند.



۴. سرشکن کردن هزینه نگهداری و تعمیرات

یکی از آیتم های تشکیل دهنده سربار که شاید گفت اصلی ترین آیتم و موثر در سود خالص سازمان نیز هست، هزینه های تعمیر و نگهداری است. اینکه حجم فعالیت سازمان به چه میزان است به عنوان قیمت تمام شده در نظر گرفته می شود. برنامه بهای تمام شده باید قابلیت تحلیل هزینه های نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل انتخابی لازم را داشته باشد. چون همان طور که اشاره شد در قیمت تمام شده هزینه های نت نقش به سزایی دارد و هر چه محاسبه هزینه نگهداری در جهت بهینه سازی سیستم نت محاسبه و پیش بینی شود، قیمت تمام شده کالا بسیار کاهش خواهد یافت.

به طور کلی در نظر گرفتن برنامه بهای تمام شده به عنوان روش سرشکن کردن هزینه های نت باعث افزایش سود سهامداران در جهت توانایی جذب سرمایه و همچنین کاهش قیمت محصولات به عنوان مزیت رقابتی در بازار می شود.

۵. یکپارچگی اطلاعات تولید در سیستم بهای تمام شده

مدیران ترجیج می دهند تا به صورت کلان و یکپارچه بر فرآیندهای سازمان نظارت کنند. نیاز داشتن اطلاعات کاملا یکپارچه و به دور از دوباره کاری ها و چند باره کاری ها در سازمان امری طبیعی برای هر مدیری است چرا که در ارتباط با بهای تمام شده قابلیت اندازه گیری و پیش بینی هزینه های تولید یکی از الویت های مورد نیاز مدیران در فرآیند های واحد تجاری است. ولی پاسخ به این نیاز مستلزم پیش نیازهایی از جمله داشتن شبکه ای منسجم از نرم افزارهای شبکه تا استراتژی های شبکه می باشد.

سازمانها بعد از راه اندازی شبکه متمرکز نیاز به نرم افزارهای کاملا یکپارچه ای دارند به عنوان مثال ارتباط با سایر نرم افزارهای مرتبط با بهای تمام شده مثل حقوق و دستمزد، کنترل تولید و برنامه ریزی تولید هدف یکپارچه سازی و محاسبات دقیق بهای تمام شده را انجام دهند. بنابراین ماژول برنامه بهای تمام شده باید ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با دیگر برنامه های محاسبات بهای تمام شده را داشته باشد تا برای مدیران و کاربران دستیابی به اطلاعات کلیدی با ایجاد بستری مناسب بر روی یک پایگاه داده یکپارچه قابل دسترسی باشد.

با وجود تمام ماژول های مالی و اداری موجود در سازمان، طراحی ماژول بهای تمام شده برای ارتباط با سایر سیستم ها باید مانع از ورود و ثبت اطلاعات تکراری شود که توجه به این نکته قبل از خرید برنامه قیمت تمام شده باعث افزایش دقت و حذف کارهای تکراری و پارامترهای تاثیر گذار در حوزه تولید می شود.

استفاده از سیستم بهای تمام شده در چه شرکت هایی موفقیت آمیز است

سیستم بهای تمام شده به عنوان روش و ابزاری جهت حسابداری بهای تمام شده در بسیاری از کارخانجات و موسسات تولیدی، خدماتی و حتی پیمانکاری و عمرانی با فعالیت های گوناگون توانسته است بازیابی و محاسبه اطلاعات حسابداری بهای تمام شده خدمات و محصولات را حتی با پیچیدگی و تنوع و به صورت مرحله ای و نهایی فراهم کند. نرم افزار بهای تمام شده در طی دوره های زمانی متفاوت و با کنترل، مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته و کاهش هزینه ها، ضمن تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع تولیدات در شرکت های خدماتی، صنعتی و تولیدی می تواند بستر مناسب و استانداردی را برای سنجش و موفقیت شرکت فراهم کند.

مدیریت هزینه و فعالیت ها با نرم افزار بهای تمام شده آرین سیستم

از آنجایی که نیاز مدیران مراکز تولیدی دسترسی به ریزترین سطح تسهیم هزینه ها و گزارشات حسابداری قیمت تمام شده کالا برای شرکت در مناقصات و افزایش سود شرکت است، نرم افزار قیمت تمام شده آرین سیستم کوشیده است ضمن نیازسنجی و تعریف استانداردهای هزینه یابی داده های مراکز فعالیت و مراکز هزینه به صورت مقبول، محاسبات و گزارشات هر محصول را بدون محدودیت دسترسی و مدیریت شده ثبت کند.

ماموریت اصلی نرم افزار بهای تمام شده آرین سیستم طبقه بندی، محاسبه و عنوان موجودی کالای پایان دوره در تهیه صورت های مالی است. از دیگر ویژگی ها و امکانات نرم افزار قیمت تمام شده آرین سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

محاسبه قیمت تمام شده کالا به تفکیک سربار، دستمزد و مواد

محاسبه بهای تمام شده پیش بینی بر اساس استاندارد روش های مختلف در یک محدوده زمانی

محاسبه انحرافات به روش های استاندارد در پایان دوره تولید

گزارش نقطه سر به سر و هزینه های جذب نشده محصولات

برنامه ریزی و گزارش از ضایعات عادی و غیر عادی

ثبت اطلاعات هزینه و زمان کار برای هر محصول

گزارش کالاهای تکمیل نشده و هزینه های جذب نشده

محاسبه انحرافات در پایان دوره به روش استاندارد

پیش بینی سفارشات بر اساس ظرفیت تولید، انبار و نیاز بازار و ...

چگونه نرم افزار بهای تمام شده آرین سیستم را خریداری کنم

نرم افزار بهای تمام شده آرین سیستم توانسته است یکی از مهمترین مباحث واحد مالی مراکز تولیدی و صنعتی یعنی نگهداری و ثبت فرآیندهای برنامه ریزی تولید و تامین مواد اولیه را مدیریت نماید و به صورت یکپارچه بین بخش های انبار، زنجیره تامین کالا و فروش ارتباط برقرار کند.

این فرآیند باعث رضایت ۹۳.۸% از کاربران نرم افزار آرین سیستم به دلیل برآورد بهای تمام شده محصول و به حداقل رساندن ضایعات تولید با تحلیل گزارشات تفکیک شده می باشد که موجب شده مدیران بتوانند تصمیمات و برنامه ریزی مطمئن تری در جهت افزایش بازدهی تولید مفید و کاهش زیان داشته باشند. شما هم می توانید با مشاوره گرفتن از شرکت آرین سیستم برای راه اندازی نرم افزار قیمت تمام شده با کلیک بر روی بنر زیر و همچنین شماره تماس ۴۳۰۲۷-۰۲۱ در ارتباط باشید.