کاهش گرایش به اعتیاد نیازمند عزم عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر شنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: امروز شاهد کاهش سن اعتیاد و گرایش جوانان به مواد مخدر هستیم.

وی افزود: به منظور جلوگیری از گسترش اعتیاد در بین جوانان می‌بایست تمامی بخش‌های جامعه از جمله ادارات، دستگاه قضایی، روحانیان و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری مستمر داشته باشند.

استاندار اردبیل با تاکید به اینکه آسیب اعتیاد معطوف به قشر خاصی نیست، اضافه کرد: تمامی اقشار جامعه در معرض خطر اعتیاد هستند و بر همین اساس برای ممانعت از گسترش آن می‌بایست تمامی حوزه‌ها مشارکت داشته باشند.

خدابخش با بیان اینکه بر اساس بررسی‌ها ۲۲ درصد معتادان از اقشار کارگری هستند، اضافه کرد: امروز مصرف مواد از شکل سنتی به شکل صنعتی تغییر یافته و آسیب‌های آن به مراتب بیشتر است.

وی با اشاره به تلاش دستگاه‌های امنیتی برای کشف مواد مخدر تصریح کرد: در این راستا حتی تعدادی از نیروهای امنیتی به درجه رفیع شهادت نیز نایل آمدند اما متأسفانه همچنان اعتیاد در جامعه مشاهده می‌شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در صورت عدم کشف مواد مخدر زیان به مراتب بیشتری را متحمل می‌شدیم، ادامه داد: لازم است برای ممانعت از آسیب اعتیاد از تمامی ظرفیت‌های جامعه استفاده کرد.