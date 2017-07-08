اجرای بالغ بر ۶۲ عنوان برنامه همزمان با دهه کرامت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی امروز شنبه در جلسه استانی ستاد گرامیداشت جشن های دهه کرامت امسال که در مجتمع فرهنگی فجر سنندج تشکیل شد، با اشاره به اینکه از اول ذی القعده که مصادف با ولادت حضرت معصومه (سلام الله علیها) است تا ولادت امام رضا (علیه السلام)به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است،گفت: در همین راستا برنامه های مختلفی در سطح استان همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه اولین واقفان به حضرت امام رضا (علیه السلام) اهل سنت و کرد بودند، عنوان کرد: در سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۲۰ جمعی از اهل سنت و کرد تحت عنوان حرکت تاریخی کردها به خراسان تبعید شدند که در زمان برگشت دارایی های خود را وقف حرم امام رضا کردند.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان، افتتاح ۱۰ باب کانون و کتابخانه در مساجد استان، برگزاری نشست مطبوعاتی، آذین بندی کانون های مساجد، برگزاری کارگاه‌های علمی، تدوین مقاله زندگی نامه امام رضا از دیدگاه اهل سنت، برپایی نمایشگاه عکس و برگزاری جشن های دهه کرامت در کانون های مساجد را از جمله برنامه های دبیرخانه کانون های مساجد در دهه کرامت در سال جاری ذکرکرد.

گلباغی، با بیان اینکه دبیرخانه کانون های مساجد به عنوان ستاد گرامیداشت دهه کرامت انتخاب شده است، اظهار داشت: همزمان با این دهه ۶۲ عنوان برنامه در حوزه های فرهنگی، هنری و قرآنی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: اولین برنامه دهه کرامت امسال آیین تجلیل از دختران مبلغ و مروج فرهنگ رضوی است که با تجلیل از ۳۰۰ دختر در شهرستان قروه اجرایی می شود.

وی برگزاری نشست تخصصی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان را ویژه برنامه دومین روز از دهه کرامت ذکر و بیان کرد: ویژه برنامه زندگی کریمانه در سایه عمل به آموزه های معنوی در سومین روز از دهه کرامت اجرا می شود.

گلباغی آیین افتتاحیه سومین جشنواره مولودی خوانی رضوی با عنوان هه تاو را از دیگر برنامه های دهه کرامت خواند و افزود: هشت ویژه برنامه در هشت مکان مذهبی و فرهنگی سنندج همزمان با جشنواره هتاو در سنندج اجرا می شود.

وی برگزاری همایش امام شناسی و قیام امام، برپایی جشن بزرگ کرامت در پارک جنگلی آبیدر، برگزاری آیین بیرق گردانی، تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی، همایش پیاده رویی خانواده با عنوان ثامن الحجج، برگزاری جشن امامزادگان در پردیس سینما بهمن سنندج و اهتزاز بیرق رضوی را از دیگر برنامه های استان در گرامیداشت دهه کرامت برشمرد.

گفتنی است، دراین جلسه نماینده ادارت عضو ستاد گرامیداشت دهه کرامت استان نیز برنامه ها و پیشنهادات خود را در خصوص هر چه بهتر برگزار کردن این دهه بیان کردند.