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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

تیر و کمان کاپ آسیا - چین تایپه؛

نماینده ایران در کامپوند انفرادی بانوان مدال نقره گرفت

نماینده ایران در کامپوند انفرادی بانوان مدال نقره گرفت

فرشته قربانی نماینده ایران در فینال کامپوند انفرادی مسابقات کاپ آسیا با شکست برابر حریف خود صاحب مدال نقره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تیر و کمان کاپ آسیا که در چین تایپه جریان دارد، فینال رقابت های انفرادی کامپوند بانوان برگزار شد. در این فینال فرشته قربانی مقابل حریف هندی خود با حداقل اختلاف امتیاز و با نتیجه 142 بر 143 شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. 

این سومین مدال کمانداران ایران در رقابت های کاپ آسیا به حساب می آید. پیش از این تیم میکس کامپوند و تیم کامپوند بانوان صاحب مدال برنز شده بودند. 

تا دقایقی دیگر اسماعیل عبادی در فینال کامپوند مردان و برای کسب مدال طلا به مصاف کماندار مالزیایی می رود. 

کد مطلب 4024651
زینب حاجی حسینی

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