نماینده ایران در کامپوند انفرادی بانوان مدال نقره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تیر و کمان کاپ آسیا که در چین تایپه جریان دارد، فینال رقابت های انفرادی کامپوند بانوان برگزار شد. در این فینال فرشته قربانی مقابل حریف هندی خود با حداقل اختلاف امتیاز و با نتیجه 142 بر 143 شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

این سومین مدال کمانداران ایران در رقابت های کاپ آسیا به حساب می آید. پیش از این تیم میکس کامپوند و تیم کامپوند بانوان صاحب مدال برنز شده بودند.

تا دقایقی دیگر اسماعیل عبادی در فینال کامپوند مردان و برای کسب مدال طلا به مصاف کماندار مالزیایی می رود.