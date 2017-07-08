۶۳ درصد اعتبارات شهرداری را برای حمل و نقل عمومی اختصاص داده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در مراسم بهره برداری ازسه پروژه شهری قزوین که روز شنبه در توقف گاه اتوبوسرانی امام علی(ع) برگزار شد اظهارداشت: در سال گذشته برای خرید اتوبوسهای جدید هیچ ردیف اعتباری نداشتیم اما پس ازاجلاس جاده ابریشم این موضوع دردستور کار قرار گرفت وبا وجود همه مشکلات اقتصادی توانستیم برای خرید اتوبوسهای جدید تامین اعتبار کنیم.

وی افزود: با نگاه خوب شورای شهر توانسته ایم در سالهای گذشته حدود ۶۳ درصد از اعتبارات را به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص دهیم و با تامین زیرساختها برای روان سازی ترافیک اقدام کنیم که فعالیتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

شهردار قزوین تصریح کرد: با ایجاد توقفگاه امام علی(ع) به وسعت ۱۰ هکتار ظرفیت بسیار خوبی برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان در بخش حمل و نقل عمومی فراهم شده و با افتتاح فاز دوم آن می توانیم یک سوم اتوبوسهای فرسوده کشور را در این مرکز بازسازی کنیم.

نصرتی اضافه کرد: برای نوسازی و بازسازی ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۵ استان انتخاب شد که قزوین توانست با راه اندازی این مجموعه به عنوان یکی از استانهای شاخص در این حوزه وارد کار شود.

وی گفت: در فاز اول ۴۷۰ دستگاه اتوبوس برای بازسازی پیش بینی شد که با ۱۴۰ میلیارد ریال برای شهرداری های کشور تعریف شد که تعمیر موتور، گیربکس، اکسل، بدنه، صندلی ها، کف سازی و روشنایی اتوبوسها انجام شد.

نصرتی یادآورشد: فاز دوم و سوم این توقفگاه نیز در دستور کار است و بزودی عملیاتی می شود که در حال حاضر ۴ هزارمترمربع فضای تعمیرگاهی نیز به مجموعه فعلی اضافه شده که برای آن ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهردار قزوین اضافه کرد:بایدبافرهنگ سازی بتوانیم جذابیت لازم رابرای شهروندان در استفاده از اتوبوسهای عمومی فراهم کنیم و در این راستا آمادگی داریم برای برقراری سرویس ادارات و جابجایی کارمندان از ناوگان حمل و نقل عمومی خدمات رسانی کنیم.