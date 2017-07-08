مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور به میزبانی همدان برگزار شد

اصغر جهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور به میزبانی همدان اظهار داشت: راند دوم مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور با حضور ۱۲۰ موتورسوار از ۲۰ استان کشور به میزبانی پیست موتورسواری استادیوم شهید مفتح همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان تیم تهران با ۱۶۸ امتیاز قهرمان این رقابت‌ها شد و اصفهان با ۹۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و توابع تهران با ۸۲ امتیاز سوم شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان‌همدان با اشاره به نتایج انفرادی این مسابقات گفت: در نتایج انفرادی و در کلاس ۶۵ سی‌سی علیرضا حسین احمدی از هرمزگان اول شد و عرشیا کریم پور از هرمزگان و محمد سینا دانشگر از خراسان جنوبی به ترتیب دوم و سوم شدند.

جهانیان عنوان کرد: در کلاس ۸۵ سی‌سی محمدحسین دانش‌پژوه، میلاد هادی نژاد و پوریا ثابتی فر هر سه از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات بیان کرد: در کلاس ۲۵۰ سی‌سی جوانان علیرضا پرورش و رضا نادری هر دو از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و افشین سیروس از همدان در رده سوم قرار گرفت.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان‌همدان عنوان کرد: در کلاس ۴۵۰ سی‌سی جوانان امیررضا ثابتی فر از تهران قهرمان شد و مهران عسگری از قزوین و رسول نجفی از اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

جهانیان با اشاره به رده سنی پیشکسوتان گفت: در کلاس ۲۵۰ سی‌سی پیشکسوتان حمید مهین خاکی از البرز بر سکوی اول ایستاد و کمال میرمحسنی از تهران و زمان کرمی از البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی یادآور شد: همچنین در کلاس ۴۵۰ سی‌سی پیشکسوتان مجید نصیرلو و جواد زنجانیان هر دو از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و محمدرضا جدیدی از مرکزی سوم شد.