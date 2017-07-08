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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استان همدان در ملایر برگزار شد

مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استان همدان در ملایر برگزار شد

همدان-مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: هفتمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استان‌همدان در ملایر برگزار شد.

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استان‌همدان در ملایر اظهار داشت: هفتمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استان‌همدان با شرکت ۴ تیم از شهرستان‌های تویسرکان، کبودرآهنگ، ملایر و همدان در سالن کوثر شهرستان ملایر برگزار شد.

وی افزود: پس از برگزاری ۶ بازی تیم کبدی نوجوانان تویسرکان مقام اول را کسب کرد، ملایر در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های همدان و کبودرآهنگ به ترتیب سوم و چهارم شدند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به قضاوت این مسابقات گفت: قضاوت این دوره از مسابقات بر عهده داوران بین‌المللی و ممتاز کبدی استان جمال لطیفی، سید مجتبی مجتبایی، محمد یعقوبی، حامد اسلامی، جلیل اصلانی و احمد جعفری بود.

اکبری عنوان کرد: شهرستان ملایر یکی از قطب‌های کبدی استان به‌ویژه در قسمت بانوان است و قهرمانی زیادی در رشته کبدی در ملایر فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت ورزشگاه ۵ هزارنفری ملایر بیان کرد: بنا داشتیم فاز اول ورزشگاه را افتتاح کنیم ولی ساختمان اداری و سرویس بهداشتی ورزشگاه آماده نبود.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: کار چمن و کارهای مربوط به فاز اول ورزشگاه تقریباً در حال اتمام است.

اکبری با اشاره به اینکه کارهای مربوط به زیرسازی پیست تارتان ورزشگاه نیز انجام‌گرفته است، گفت: اگر حدود ۴ میلیارد تومان به پروژه تزریق شود شاید دهه فجر پروژه را افتتاح کنیم.

کد مطلب 4024714

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