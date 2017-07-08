مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استان همدان در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استانهمدان در ملایر اظهار داشت: هفتمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان استانهمدان با شرکت ۴ تیم از شهرستانهای تویسرکان، کبودرآهنگ، ملایر و همدان در سالن کوثر شهرستان ملایر برگزار شد.
وی افزود: پس از برگزاری ۶ بازی تیم کبدی نوجوانان تویسرکان مقام اول را کسب کرد، ملایر در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای همدان و کبودرآهنگ به ترتیب سوم و چهارم شدند.
مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به قضاوت این مسابقات گفت: قضاوت این دوره از مسابقات بر عهده داوران بینالمللی و ممتاز کبدی استان جمال لطیفی، سید مجتبی مجتبایی، محمد یعقوبی، حامد اسلامی، جلیل اصلانی و احمد جعفری بود.
اکبری عنوان کرد: شهرستان ملایر یکی از قطبهای کبدی استان بهویژه در قسمت بانوان است و قهرمانی زیادی در رشته کبدی در ملایر فعالیت میکنند.
وی با اشاره به وضعیت ورزشگاه ۵ هزارنفری ملایر بیان کرد: بنا داشتیم فاز اول ورزشگاه را افتتاح کنیم ولی ساختمان اداری و سرویس بهداشتی ورزشگاه آماده نبود.
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: کار چمن و کارهای مربوط به فاز اول ورزشگاه تقریباً در حال اتمام است.
اکبری با اشاره به اینکه کارهای مربوط به زیرسازی پیست تارتان ورزشگاه نیز انجامگرفته است، گفت: اگر حدود ۴ میلیارد تومان به پروژه تزریق شود شاید دهه فجر پروژه را افتتاح کنیم.
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