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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

تبلیغ دین از بهترین اعمال/کار فرهنگی نیازمند تعامل مسئولان است

تبلیغ دین از بهترین اعمال/کار فرهنگی نیازمند تعامل مسئولان است

بیرجند- سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در حوزه تبلیغ دین هر چه برنامه ریزی بهتری و تعامل بیشتری بین مسئولان باشد، کار فرهنگی نیز نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی پیش از ظهر شنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: تبلیغ دین با ارزش ترین عمل است.

وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره فصلت ادامه داد: خداوند متعال این ماموریت را به بهترین بندگان در زمین یعنی پیامبران و اولیاء سپرده است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه بهترین عمل و کلام، کلامی است که مردم را به خدا دعوت کند، اظهار کرد: تبلیغ دین بهترین کلام خواهد بود که گوینده آن اهل عمل باشد.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه تبلیغ دین هر چه برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و تعامل بیشتری بین مسئولان باشد، کار فرهنگی نیز نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش موثر روحانیون در تبلیغ دین، اظهار کرد: اعزام مبلغین باید بر اساس ظرفیت افراد و مراکز تبلیغی انجام شود تا نتیجه بهتری نیز حاصل شود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: آشنایی و اگاهی روز از مهم ترین وظایف روحانیون و طلاب است که باید با ادبیاتی خاص نسل جوان را نسبت به مسائل آگاه کنند.

کد مطلب 4024721

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