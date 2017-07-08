تبلیغ دین از بهترین اعمال/کار فرهنگی نیازمند تعامل مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی پیش از ظهر شنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: تبلیغ دین با ارزش ترین عمل است.

وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره فصلت ادامه داد: خداوند متعال این ماموریت را به بهترین بندگان در زمین یعنی پیامبران و اولیاء سپرده است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه بهترین عمل و کلام، کلامی است که مردم را به خدا دعوت کند، اظهار کرد: تبلیغ دین بهترین کلام خواهد بود که گوینده آن اهل عمل باشد.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه تبلیغ دین هر چه برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و تعامل بیشتری بین مسئولان باشد، کار فرهنگی نیز نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش موثر روحانیون در تبلیغ دین، اظهار کرد: اعزام مبلغین باید بر اساس ظرفیت افراد و مراکز تبلیغی انجام شود تا نتیجه بهتری نیز حاصل شود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: آشنایی و اگاهی روز از مهم ترین وظایف روحانیون و طلاب است که باید با ادبیاتی خاص نسل جوان را نسبت به مسائل آگاه کنند.