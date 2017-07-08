فعالیت ۴۰ هزار همیار مشاور در مدارس کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکوهی ظهر شنبه در همایش توجیهی- آموزشی همیار مشاوره ویژه بانوان، با تأکید بر ارزشمندی کار همیاران گفت: کسی بهتر از خود دانشآموز نمیتواند به همسالان خود کمک کند.
وی افزود: تلاش ما بر این است که همانگونه که خدمات مشورتی را در سطح مدارس از طریق مشاوران گسترش میدهیم، از طریق دانشآموزان نیز به سمت گروههای هدف آن را گسترش و تبیین کنیم.
شکوهی با بیان اینکه دانشآموز از جمله بهترین افرادی است که میتواند به مدیر، مشاور، معلم مدرسه و همه عوامل در سطح تعلیم و تربیت مشورت دهد، افزود: دانشآموز میتواند مشکلاتی را که لمس کرده و نقدها و ضعفها را به خوبی از نگاه خود منتقل کند.
مدیرکل مشاوره و امورتربیتی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره بر لزوم استفاده از ظرفیت دانشآموزان در بالندگی نظام تعلیم و تربیت، بر تاثیرگذاری نظرات آنها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نباید این تشکل را در کنار دیگر تشکلهایی که کار سازماندهی را انجام میدهند، قرار داد، افزود: چرا که این تشکل قرار است تا نقش آموزش زندگی را برای دانشآموزان ایفا کند.
وی با بیان اینکه همیار مشاور، تنها نقش همیار دارد و کار درمان به عهده همیار نیست، افزود: به صرف داشتن مشاور، همیار مشاور تعلق نخواهد گرفت، از این رو پس گذشت سه سال، از مجموع چندین میلیون دانشآموز در سطح کشور، نزدیک به چهل هزار همیار مشاور داریم.
شکوهی خاطرنشان کرد: جایگاه ویژه همیار مشاور ما را بر این داشت که به جای پرداختن به آمار، به کیفیت کار توجه کنیم، از این منظر از تمامی مدیران و معلمان انتظار داریم تا جایگاه همیار را در مدرسه و نظام تعلیم بسیار جدی بگیرند.
مدیرکل مشاوره و امورتربیتی وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر نقش ویژه همیار مشاور در پیشگیری از بحرانهای جدی در کل کشور، گفت: با کمک همیار مشاور توانستیم به موقع ورود و از وقوع برخی از بحرانها جلوگیری کنیم.
وی افزود: سال گذشته با تأسیس رسمی دبیرخانه، تلاشهای خوبی در استان مازندران انجام شده است.
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