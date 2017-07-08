تبیین عقلانی و منطقی ضرورت حفظ عفاف و حجاب نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیا عاشوری در جلسه کارگروه عفاف و حجاب که به مناسبت آغاز هفته عفاف و حجاب در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: تبیین منطقی و عقلانی از موضوع عفاف و حجاب و لزوم حفظ این موضوع در سطح جامعه نیاز امروز جامعه است.

وی با بیان اینکه عفاف و حجاب یکی از مقوله هایی است که امروز مورد هدف دشمنان نظام مقدس اسلامی قرار گرفته است، افزود: عفاف و حجاب یکی از ارزش های بالای انسانی است که سبب مصونیت از گناه و هرآلودگی می شود.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با اشاره به جایگاه زنان در جامعه اسلامی به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: حفظ حجاب با حضور فعال زنان در عرصه های مختلف مغایر نیست همانگونه که حضور بانوان با حجاب کامل در نظام مقدس اسلامی در رءس برخی مسئولیت های حساس چنین چیزی را به نمایش گذاشته است.

وی حفظ حجاب را سبب نزدیکی به ارزش های الهی دانست و خاطرنشان کرد: هفته عفاف و حجاب فرصتی مناسب برای تبیین عقلانی و منطقی و چرایی رعایت این موضوع در سطح جامعه بوده که باید با برگزاری برنامه مناسب گامی مثبت در این زمینه برداریم.

سرهنگ عاشوری القای فرهنگ غربی به جوامع مختلف به عنوان برترین فرهنگ به ویژه درمیان نسل جوان جامعه اسلامی ایران را از اهداف دشمنان برشمرد و تصریح کرد: تناقض و تعارض فرهنگ اسلامی ایران سبب شده که دشمنان بیشترین تمرکز خود را بر روی نظام مقدس اسلامی بگذارند.

وی با تأکید براینکه دشمنان به دنبال حجاب گریزی، نمازگریزی و ترویج بی بندو باری در جامعه اسلامی ایران به ویژه در میان بانوان ایرانی هستند، یادآورشد: دشمن هدف خود را که همان سست کردن بنیان خانواده به عنوان مهم ترین رُکن جامعه اسلامی بوده، انتخاب کرده است.

حرکت نمادین کاروان بانوان محجبه در شهرستان صومعه سرا

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان اینکه با مرور وصیت نامه های شهدا متوجه می شویم که بیشترین سفارش و تأکید آنها بر روی حفظ حجاب بوده است، افزود: ارزش نهادن به جایگاه بانوان محجبه در سطح ادارات و دستگاه های اجرایی از وظایف مسئولان است.

وی در ادامه به برخی برنامه های اجرایی از سوی سپاه ناحیه صومعه سرا و حوزه بسیج خواهران شهرستان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود برای گرامیداشت این هفته حرکت نمادین کاروان بانوان محجبه در سطح شهر انجام شود.

سرهنگ عاشوری ساخت تندیس عفاف و حجاب، استفاده از تلویزیون شهری به منظور تبلیغات با موضوع عفاف و حجاب، شناسایی بانوان نخبه و فعالان اجتماعی در این عرصه و زنان کارآفرین و سرپرست خانوار، ویزیت رایگان، مشاوره بالینی و زنان و توزیع پکیج های فرهگی به بانوان بدحجاب یا بی حجاب در سطح شهر از دیگر برنامه های پیشنهادی از سوی سپاه و حوزه بسیج خواهران برای این هفته است.

وی همچنین با تأکید برضرورت فضاسازی فرهنگی مناسب درباره موضوع عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد: حفظ عفاف و حجاب فریضه الهی و قدرت نرم دربرابر هجمه های فرهنگی از سوی دشمنان است که توجه به این موضوع می تواند سبب یأس و ناامیدی دشمنان نظام مقدس اسلامی شود.