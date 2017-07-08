۲۴۰۰ کودک خیابانی تحت پوشش بهزیستی استان تهران قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاکی با اشاره به این موضوع که ساماندهی کودکان کار و خیابان یک فعالیت بین سازمانی است، گفت: ساماندهی این کودکان تنها با مشارکت و تعامل دستگاههای مختلف از جمله شهرداری امکان پذیر است که طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ۴ مرداد ۱۳۸۴ شهرداریها موظف اند تا مکانهایی برای ساماندهی کودکان مذکور تهیه و در اختیار سازمانهای همکار چون بهزیستی قرار دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی کودکان خیابانی به استناد ماده ۶ قانون شهرداریها، تأمین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان نیز به عهده شهرداری است.

خاکی با بیان اینکه سرای محله های شهرداری بصورت خودگردان اداره می شوند و برای اختصاص فضا تقاضای وجه دارند، گفت: سرای محله ها از تدارک مکان برای ارایه مداخلات و امکانات تفریحی-آموزشی برای کودکان کار امتناع میکنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در خصوص فعالیتهای بهزیستی در حوزه کودکان کار و خیابان گفت: بهزیستی اقدامات خود را در قالب خدماتی نظیر تأمین مداخلهگران لازم اعم از روانشناس، پزشک، مددکار، مشاور حقوقی، برنامه های آموزشی، خدمّات سیّار، و مهمتر از همه خط بحران ارایه داده و امید است شهرداری نیز با انجام تعهدات سازمانی خود مبنی بر تدارک مکان و تجهیزات و امکانات لازم بتواند چرخه ارایه مداخلات برای این دسته از کودکان را تکمیل کند.

خاکی در ادامه تشریح کرد: بخش عمدهای از کودکان خیابانی و کودکان کار در بازیافت زباله مشغول کارند که تحت نظارت پیمانکاران شهرداری اند و این بدین معناست که شهرداری از یک طرف داعیه ساماندهی کودکان کار را دارد و از طرف دیگر با تدارک امکان زبالهگردی و بازیافت در ترویج کار این کودکان مشارکت میکند.

وی با بیان اینکه بهزیستی استان تهران با اعتقاد به اصل انگزدایی و پرهیز از برچسب زنی به کودکان کار و خیابان، اعتقادی به تفکیک کودکان کار و خیابان از کودکان دیگر ندارد، تاکید کرد: بهزیستی به دنبال آن است تا کودکان کار و خیابان را وارد جریان اصلی جامعه کند تا آنها بتوانند در کنار سایر کودکان از خدمات لازم منتفع شوند.

وی ادامه داد: بارها در جلسات مشترک و کارشناسی تأکید شده که شهرداری به جای ایجاد مراکز پرتو (مراکز کودکان کار و خیابان) که یک فضای مستقل و اختصاصی برای این کودکان است، آنان را با حمایت سازمانهای غیردولتی مرتبط وارد بدنه جامعه نماید و از اصل ادغام که مورد توجه سیاستگذاران این حیطه است استفاده کند.

خاکی از آمادگی بهزیستی برای ارایه خدمات برازنده به کودکان کار و خیابان گفت و افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۴۰۰ کودک خیابانی تحت پوشش بهزیستی استان تهران قرار دارند که توسط سازمانهای غیردولتی ساماندهی میشوند، امیدواریم سایر دستگاهها نیز با پذیرش وظیفه قانونی خویش ما را در این امر مهم یاری کنند.