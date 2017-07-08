اقدامات حوزه پیشگیری از اعتیاد کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی سده ظهر شنبه در همایش تجلیل از فعالان امر پیشگیری و درمان اعتیاد در گرگان برگزار شد، به تشریح ابعاد سلامت بهزیستی پرداخت و اظهار کرد: بهزیستی یک بُعد روانشناختی دارد که خو پذیری، دانستن نقاط قوت و نقاط ضعف شخصی، هدف داشتن در زندگی، روابط مثبت با دیگران و تسلط بر محیط جزئی از این ابعاد بهزیستی و روانشناختی است.
براتی سده ادامه داد: اصلیترین بحث در تحقق سلامت بهزیستی مشارکت مردم در جامعه بوده که منجر به تحقق سلامت اجتماعی در جامعه هم میشود.
وی امیدواری، شادی و نشاط را از دیگر مبحثهای مرتبط با سلامت اجتماعی عنوان کرد و گفت: زمانی که این ابعاد در کنار یکدیگر قرار میگیرد جامعهای تشکیل میشود به نام جامعه تاب آور.
براتی سده افزود: روان شناسان معمولاً تابآوری را در قالب افراد بررسی میکنند، اما جامعهای که این مؤلفهها را دارد را میتوان جامعهای تاب آور عنوان کرد.
رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور بابیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، افزود: کاری که در عمل برای پیشگیری در جامعه انجام دادهایم کم بوده و کافی نیست.
وی بابیان اینکه سازمان بهزیستی اصلیترین نهاد پیشگیری در کشور است، تصریح کرد: در سازمان بهزیستی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اعتیاد و ... تشکیلاتی برقرارشده است.
براتی سده ادامه داد: در سال ۹۵ کل پولی که از سوی دستگاههایی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و ... برای پیشگیری به بهزیستی پرداختشده است، ۱۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای پیشگیری از اعتیاد صرف شده و این در حالی است که کل پولی که برای درمان اعتیاد در کشور در نظر گرفته ایم نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرفکننده دائمی مواد مخدر در کشور شناساییشدهاند و در آمار مصرف مخدر تغییراتی ایجادشده است.
چرخه مواد مخدر در جامعه تغییر کرده است
رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت: چرخه مصرف مواد مخدر در کشور ما از هروئین به کراک و شیشه و از شیشه به گل تغییر پیداکرده است، بهگونهای که در حال حاضر مصرف شیشه به رتبه چهارم و مصرف گل به رتبه دوم رسیده است.
وی افزود: علت این امر این است که تبلیغات گستردهای برای مصرف مخدر گل در جامعه میشود و مدام گفته میشود مصرف گل اعتیادآور نیست.
براتی سده بابیان اینکه پیشگیری متناسب با شرایط جامعه میتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: مردم باید در قالب تشکلهای مدنی و مردمی سیاستگذاری و اجرا کنند و دستگاههای دولتی در این بین تنها نقش تسهیل گر را داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از اولویتهای جدی ما این است که تمام ابعاد کاهش آسیبها را در نظر بگیریم و بهعنوان گامی جدی به آن پرداخته شود.
رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت: باید تلاش کنیم خیرین را به سمت تشکل مردمنهاد مرتبط با پیشگیری جذب کنیم و از توان آنها برای کاهش آسیبهای اجتماعی بهره ببریم.
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