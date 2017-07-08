فعالیت ۱۵ پایگاه اوقات فراغت در بیرجند آغاز شد

حجت الاسلام ابوالقاسم لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات در سطح شهرستان بیرجند، اظهار داشت: امسال ۱۵ پایگاه اوقات فراغت در قالب ۴۶ کلاس درس در سطح شهرستان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این پایگاه ها در قالب هسته فرهنگی جوان و بوستان های معرفت خواهند بود، بیان کرد: این پایگاه ها در سطح مساجد، حسینیه ها و تکایا فعالیت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند، فعالیت شاخص و محوری برنامه های هسته فرهنگی جوالن را برگزاری گفتمان اندیشه جوان عنوان کرد و گفت: این گفتمان ها در سه بخش اندیشه دینی، بصیرت سیاسی و اخلاق و رفتار اجتماعی اجرا می شود.

لطفی اضافه کرد: فعالیت شاخص و محوری برنامه بوستان معرفت نوجوان نیز معارف دینی و احکام بوده که در دو بخش اصول و فروع دین اجرا می شود.

وی با بیان اینکه برای برگزاری این کلاس ها از ظرفیت روحانیون مستقر، طرح هجرت و روحانیون اعزامی از قم و مشهد استفاده خواهد شد، بیان داشت: فعالیت این پایگاه ها تا ۲۰ مرداد ماه در سطح شهرستان ادامه دارد.