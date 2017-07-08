برخی کشورهای حوزه خلیج فارس اصول انسانی واسلامی را زیر پا گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر نمایندگی ولی فقیه در اهل سنت هرمزگان، شیخ احمد عالی زاده با اشاره به اوضاع نا به سامان منطقه، مردم را به حفظ وحدت، انسجام و همدلی فراخواند و افزود: استسمارگران شرق و غرب پیوسته به دنبال ایجاد تفرقه و تنش میان ملت‌های مستضعفی است که کشورهایشان سرشار از منابع و ذخایر طبیعی مورد نیاز آن کشورهای سلطه طلب است.

شیخ عالی زاده گفت: به عنوان مثال شاید اینگونه تصور شود که کشورهای حوزه خلیج فارس با یکدیگر اختلافات مذهبی ندارند لذا این کشورهای سلطه گر با ایجاد اختلاف های مرزی رهبران آن کشورها را علیه یکدیگر تحریک نموده و انها را به جان یکدیگر می اندازند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وی اظهار کرد: ما ملت ایران می بایست قدر امنیت حاکم بر کشور خود را بدانیم و در حفظ آن کوشا باشیم اگرچه از دسیسه های این جنایت‌کاران تاریخ در امان نیستیم لیکن خداوند منان را شاکریم که ملت شریف ایران، اعم از فارس، عرب، کرد، ترک، لر، بلوچ و غیره با وجود اختلاف در قومیت ها و مذاهبشان ملت واحده هستند و به احدی اجازه نمی دهند میان این ملت واحده دودستگی ایجاد کند.

عضو شورای روحانیت اهل‌سنت بندرعباس با اشاره به مناقشه ی میان کشورهای حوزه خلیج فارس که مواضعی خصمانه علیه قطر گرفته اند بیان کرد: این کشورها با این حرکت خصمانه خود همه ی اصول انسانی و اسلامی را زیرپا گذاشته اند.

عالی زاده کفت: نظر به اینکه تعداد قابل توجی از مردم جنوب ایران نیز در زمان حکومت رضاشاه و پس از فرمان کشف حجاب مجبور به هجرت به کشورهای حوزه خلیج فارس شدند این خود مزید بر علت است که ملت ایران برخلاف آنچه که دشمنان و بدخواهان تصور می‌کنند هرگز نمی خواهند آسیب و گزندی به این مردم برسد.

وی در پایان گفت: رهبران برخی از این کشورهای خلیج فارس که به خویشاوندان خود در قطر رحم نمی کنند از انها چه توقعی و انتظاری باید داشته باشیم که به اهل یمن رحم کنند.