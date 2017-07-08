به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران، علی اکبر ایلخانی با اشاره به اینکه متأسفانه مردم و صاحبان آسانسور، استاندارد ادواری را پس از بروز حادثه سقوط آسانسور انجام می‌دهند، تصریح کرد: مردم در این کار همکاری لازم را ندارند و ۹۵ درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده، غیراستاندارد بوده است.

وی با اشاره به استاندارد نبودن ۹۰ تا ۹۵ درصد آسانسورهای موجود در کشور افزود: ۳۰ درصد این آسانسورهای غیراستاندارد، فرسوده است و به‌دلیل پاسخگو نبودن تعویض قطعات در این وسایل باید از رده خارج شود.

ایلخانی واگذاری این کار را از سوی ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌ها به اتحادیه‌های صنف آسانسوردر جلوگیری از بروز حادثه موثر دانست و ادامه داد: شهرک اکباتان از جمله مراکزی است که باید آسانسورهای ساختمان خود را به‌دلیل قدیمی و فرسودگی به طور کامل تعویض کند.

رییس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران با تأکید براینکه ۹۵ درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده، غیراستاندارد بوده است، گفت: متأسفانه بالغ بر ۷۰ درصد مردم برای آسانسورهای خانگی، استاندارد ادواری نمی‌گیرند.

ایلخانی مراجعه نکردن مردم برای کسب استاندارد ادواری را خطری جدی در ساختمانها دانست و یادآور شد: ۶۰ درصد آسانسورهای نصب شده در کشور قدیمی و ۴۰ درصد آنها جدید است.

وی با هشدار به مصرف‌کنندگان درباره ضرورت دریافت استاندارد ادواری آسانسور، افزود: این دستگاه‌ها باید سالانه از سوی سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد.