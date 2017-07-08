  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

رئیس اتحادیه صنف آسانسور؛

آسانسورهای شهرک اکباتان باید به‌طور کامل تعویض شوند

آسانسورهای شهرک اکباتان باید به‌طور کامل تعویض شوند

رئیس اتحادیه آسانسور با اشاره به استاندارد نبودن ۹۰ تا ۹۵ درصد آسانسورهای موجود در کشور افزود: ۳۰ درصد این آسانسورهای غیراستاندارد، فرسوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران، علی اکبر ایلخانی با اشاره به اینکه متأسفانه مردم و صاحبان آسانسور، استاندارد ادواری را پس از بروز حادثه سقوط آسانسور انجام می‌دهند، تصریح کرد: مردم در این کار همکاری لازم را ندارند و ۹۵ درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده، غیراستاندارد بوده است.

وی با اشاره به استاندارد نبودن ۹۰ تا ۹۵ درصد آسانسورهای موجود در کشور افزود: ۳۰ درصد این آسانسورهای غیراستاندارد، فرسوده است و به‌دلیل پاسخگو نبودن تعویض قطعات در این وسایل باید از رده خارج شود.

ایلخانی واگذاری این کار را از سوی ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌ها به اتحادیه‌های صنف آسانسوردر جلوگیری از بروز حادثه موثر دانست و ادامه داد: شهرک اکباتان از جمله مراکزی است که باید آسانسورهای ساختمان خود را به‌دلیل قدیمی و فرسودگی به طور کامل تعویض کند.

رییس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران با تأکید براینکه ۹۵ درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده، غیراستاندارد بوده است، گفت: متأسفانه بالغ بر ۷۰ درصد مردم برای آسانسورهای خانگی، استاندارد ادواری نمی‌گیرند.

ایلخانی مراجعه نکردن مردم برای کسب استاندارد ادواری را خطری جدی در ساختمانها دانست و یادآور شد: ۶۰ درصد آسانسورهای نصب شده در کشور قدیمی و ۴۰ درصد آنها جدید است.

وی با هشدار به مصرف‌کنندگان درباره ضرورت دریافت استاندارد ادواری آسانسور، افزود: این دستگاه‌ها باید سالانه از سوی سازمان ملی استاندارد  مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4024816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها