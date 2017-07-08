آشیانه بالگرد در ایلام تا پایان امسال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی امروز در نشست اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: پد بالگرد تا یک ماه آینده آماده می شود و امیدواریم با تکمیل آشیانه، جمعیت هلال احمر نیز بالگرد آن را تامین و در استان مستقر کند.

وی همچنین از برنامه ریزی برای استقرار سه پد بالگرد در مسیر ایلام به مهران در فواصل ۲۵ کیلومتری خبر داد و از دستگاه های مسئول خواست مکان مورد نیاز را جانمایی کنند.

وی با اشاره به گسترش بلندمرتبه سازی در استان و به ویژه در شهر ایلام گفت: یکی از نیازهای این مسئله وجود بالابرها برای امدادرسانی به طبقات بالا بود که تاکنون در استان وجود نداشت که با رایزنی های صورت گرفته بزودی شاهد استقرار یک بالابر هیدرولیکی به ارتفاع ۲۵ متر برای امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی در طبقات بالا خواهیم بود.

کاهش سطح آتش سوزی ها در استان

مدیرکل بحران استانداری ایلام نیز در این جلسه گفت: سطح حریق های اتفاق افتاده در جنگل ها و مراتع استان امسال در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصدی روبرو بوده ایم.

احمد کرمی افزود: هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه های عضو ستاد بحران برقرار است که منجر به سرعت عمل و رسیدگی به موقع به حادثه دیدگاه شده است.