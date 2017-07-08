زمان برگزاری سیزدهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه گل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون برگزاری هر چه بهتر و با کیفیت تر بزرگترین رخداد هنری شهرستان یعنی سیزدهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کل گراش که امسال قرار است با حضور ۸ استان کشور شامل فارس، هرمزگان، بوشهر ، کرمان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان برگزار گردد، اولین جلسه مشورتی با حضور دست اندرکاران برگزار شد.

مهدی آیینه افروز در این نشست با توجه به فراهم آوردن مقدمات برگزاری این رخداد هنری سال، اظهار داشت : کارگاه سه روزه طراحی پوستر جشنواره با حضور اساتید، طراحان و گرافیست های منطقه، در شهرستان برگزار خواهیم کرد و به بهترین طرح برگزیده پوستر، جوایز نفیسی اهدا خواهیم کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: به زودی ساز و کار دبیرخانه را راه اندازی خواهیم کرد و دبیر با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، کار خود را آغاز خواهد نمود.

علی فخری، کیوان محسنی و جواد رادمرد به شفافیت بودجه از همین ابتدا ، دعوت از اساتید به نام کشور جهت برگزاری کارگاه ها و داوری جشنواره و تهیه و تدارک امکانات و فضای مناسب جهت اسکان میهمانان تاکید نمودند.

در ادامه محمد هنرپیشه کارشناس فرهنگ و ارشاد نیز از طرح مساله جشنواره به عنوان یکی از موضوعات اصلی شورای فرهنگ عمومی شهرستان خبر داد و افزود: به جهت اهمیت موضوع از فرماندار شهرستان در جلسه آتی دبیر خانه جشنواره جهت حضور دعوت به عمل آید.

وی افزود: ۱۲ دوره این جشنواره با حضور سه استان برگزار شده که امسال حضور فیلم سازانی از ۸ استان کشور را خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست آذر ماه به عنوان زمان قطعی برگزاری سیزدهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کل تعیین و به استان اعلام شد.