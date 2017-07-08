دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، بردیا کیارس نوازنده ویلن و رهبر ارکستر، رهبر مهمان ارکستر تئاتر دولتی آذربایجان می شود. این دعوت از سوی علی قسمت لالایُف رییس تئاتر دولتی آذربایجان صورت گرفته و قرار است بردیا کیارس دو اپرای «مشهدی عباد» و «آرشین مالالان» را به همراه این ارکستر اجرا کند.

این کنسرت در قالب یکی از اجراهای جشنواره «اوزیر حاجی بیک اف» در تاریخ ۲۳ و ۲۴ سپتامبر روی صحنه خواهد رفت.

بردیا کیارس درباره این همکاری گفت: چندی پیش به دلیل برخی مذاکرات موسیقایی به باکو سفر کردم و دعوت آنها را برای رهبری ارکستر تئاتر دولتی آذربایجان پذیرفتم. در این سفر همچنین به واسطه علی قسمت لالایُف توانستم دیداری با وزیر فرهنگ آذربایجان داشته باشم.

وی درباره موسیقی آذربایجان بیان کرد: من همواره علاقه زیادی به موسیقی آذربایجان داشتم و به سبب آشنایی پدرم با فرهنگ این کشور، ارتباطم را با جهان موسیقایی این نقطه از دنیا حفظ کردم و امروز خوشحالم که در یکی از بزرگ ترین جشنواره های آذربایجان شرکت می کنم. هر چند من آذری زبان نیستم اما موسیقی آذری را به خوبی درک می کنم و می خواهم در این اجرا ثابت کنم که موسیقی می تواند زبان مشترک بین مردم باشد.

بنیاد حیدرعلی اف و وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان برگزارکننده جشنواره «اوزیر حاجی بیک اف» هستند که از ۱۸ تا ۲۸ سپتامبر در باکو برگزار می شود و هرساله موسیقیدان های زیادی از اقصی نقاط جهان را به خود جلب می کند.

بردیا کیارس پس از تور کنسرت هایش با West Eastern Divan Orchestra که از ۲۵ جولای شروع و تا ۲۱ آگوست در آمریکای جنوبی و برخی کشورهای اروپا ادامه دارد به باکو سفر و تمرین‌هایش را با ارکستر تئاتر دولتی این کشور آغاز خواهد کرد.