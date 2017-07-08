شهرستان طبس در سال تحصیلی جدید با کمبود ۶۵ نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جلالی ظهر شنبه در دوازدهمین جلسهی شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهارکرد: امسال ۶۹ نفر از نیروهای آموزش و پرورش شهرستان بازنشسته میشوند و ۱۱ نفر با انتقالی، مرخصی زایمان و تبدیل ساعتها از مجموعه خارج میشوند.
وی با اشاره به جای خالی ۶۵ نفر نیرو در آموزش و پرورش شهرستان در سال تحصیلی جدید گفت: این کمبود کار ساماندهی را مشکل میسازد.
رئیس آموزش و پرورش طبس افزود: امسال حدود ۱۰۰ نفر از مجموعه خارج و ۴۲ نفر به آموزش و پرورش طبس وارد میشوند.
وی با تاکید به لزوم جدیت در توجه به هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: دانش آموزان به تحصیل در رشتههای خاص رغبت بیشتری نشان میدهند و در شهرستان طبس ازبین هزار و 32 نفر ۳۰۰ نفر خانم متقاضی رشتههای پزشکی هستند.
جلالی در ادامه تصریح کرد: این موضوع باعث بوجود آمدن مشکلاتی میشود که سال گذشته نیز با تنشهایی همراه بود.
وی ادامه داد: امیدواریم امسال این مشکل مدیریت شود و هدایت تحصیلی به نحو مطلوبی انجام شود.
افزایش 74 درصدی اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش شهرستان
رئیس آموزش وپرورش طبس افزود: اعتبارات عمرانی امسال نسبت به سال قبل ۷۴ درصدافزایش داشته است.
سید مهدی طلایی مقدم فرماندار ویژه شهرستان طبس در این جلسه گفت: امیدواریم نتایج کنکور ۹۶ به گونهای باشد که بار خستگی را از دوش مربیان و خانوادهها بردارد.
وی گفت: کار و شغل را نباید صرفاً در کار دولتی دانست، دولت نیزبه سمت خصوصی سازی میرود.
وی عنوان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی نوع نگاه خود را باید تغییر دهند که موضوع هدایت تحصیلی درهمین راستا درحال اجراست.
طلایی تصریح کرد: فارغ التحصیل دانشگاهی اگر به بخش خصوصی ورود پیدا کند به مراتب موفقتر خواهند بود.
وی گفت: وقتی از صنعت زغال سنگ می گوییم باید با آینده نگری از پایتخت زغال سنگ حرف به میان آوریم و این بخش خصوصی است که باید در این زمینه ورود کند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: کک و صنایع مشابه نیز به همین گونه است و هنر آن است که گلوگاههای اقتصادی همانند کک و نیروگاه حرارتی و معادن توسط ظرفیتهای طبس تکمیل شود و سهم طبس بصورت کامل دیده شود.
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