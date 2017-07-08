لزوم توجه به ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات زنجان برای اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان،به رخدادهایی که در خصوص درآمدهای استانی و میزان رشد آن در لایحه بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: از اواخر تیر و مردادماه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ مورد توجه سازمان ها و وزارتخانه های مرکزی قرار می گیرد که سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های متولی و اجرایی استان از هم اکنون نسبت به سهم درآمدهای استانی مراقبت لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مدیریت استان بعد از تصویب و گنجاندن سهم رشد ۲۸ درصدی اختیاری برای تغییر سهم درآمدهای استانی در لایحه بودجه را نداشت، افزود: تغییر این مصوبات در مراحل دیگر همچون مجلس دشواری های زیادی دارد که مدیران استانی در زمان تصویب آن اقدامات لازم را صورت دهند.

استاندار زنجان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد نسبت به رویکرد مرکز نسبت به اختصاص اعتبارات برای دستگاه ها اجرایی روشن گری لازم را انجام داده و مشخص کند تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و اسناد دستگاه ها بوده و یا نسبت به سهم منابع تخصیصی ملاک عمل قرار می گیرد.

درویش امیری گفت: ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان برای اشتغالزایی مورد توجه مسئولان این استان قرار گیرد.

وی با اشاره به موفقیت های کشور در ایجاد اشتغال بخش آی‌سی‌تی و آی‌تی کشور، گفت: در سال جاری متولیان اشتغال این حوزه در استان اهتمام بیشتری داشته باشند.

درویش امیری با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش از ایجاد اشتغال در بخش ICT و IT کشور ارائه کرده است، اظهار کرد: ۹۰ هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده که هر چند تفاهم نامه در زمان استاندار سابق استان برای ایجاد اشتغال این بخش برای استان انجام شده، اما استفاده و بهره لازم در استان برده نشده است.

استاندار زنجان ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش ICT و IT را مورد تاکید قرار داد و افزود: این بخش ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال در کشور داشته و برخی استان های کشور موفقیت‌های خوبی در این بخش داشته‌اند که باید در استان مورد توحه قرار گیرد.

درویش امیری با بیان اینکه در حوزه اشتغال فراگیر باید تلاش های زیادی صورت گیرد، یادآور شد: گرچه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی متولی این حوزه اشتغال شناخته می شود، اما تمامی دستگاه های متولی همچون صنعت، معدن و تجارت، بخش کشاورزی و خدمات باید همت لازم را داشته باشند.

وی به ظرفیت های موجود در لایحه بودجه سال جاری برای دستگاه های مختلف اجرایی استان اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از سهم اعتبارات ملی هنر مدیریتی دستگاه های اجرایی استان بوده و قضاوت در خصوص عملکرد آن ها با توجه به تلاش صورت گرفته در جذب این اعتبارات انجام می شود.