به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در آیین کلنگ‌زنی این مسجد که با حضور استاندار کرمان، معاون سیاسی امنیتی استاندار، شهردار کرمان و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، با بیان روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند «هر کس مسجدی بنا کند، خداوند برای این شخص خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند» .

وی با اشاره به ساخت مسجد سرهنگ سخایی در مسیر بزرگ‌راه شرقی شهر کرمان افزود: به‌ویژه اگر مسجد مورد استفاده‌ بیشتری قرار گیرد، ثواب بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین، ثواب بنا کردن مسجد در گذرگاه عمومی افزون‌تر است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: انجام امور خیر ازجمله ساخت مسجد، توفیقی است که از جانب خداوند به افراد داده می‌شود.

سید محمود سخایی کاشانی معروف به سرگرد محمود سخایی متولد ۱۲۹۸ در کاشان بود. او که از جانب محمد مصدق، به‌عنوان فرمانده شهربانی کرمان منصوب شده بود و در همان مدت کوتاهی که در این سمت مشغول به فعالیت بود، آزادی‌خواهی خود را نشان داد و همین موضوع خشم فرمانده لشگر کرمان که از طرف‌داران شاه بود را برانگیخت.

سرهنگ سخایی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که کودتای نگین ۲۸ مرداد شکل گرفت، با اینکه از اوضاع کشور کاملأ آگاه بود، راننده‌ خود را مرخص کرد و پیاده به محل کارش رفت و حتی در برابر افرادی که با تحریک برخی سیاسیونِ مخالف مصدق و فرمانده لشگر کرمان، قصد کشتن او را داشتند، سخنرانی کرد و از آن‌ها خواست تن به پذیرش کودتا ندهند.

حامیان محمدرضا شاه ملعون، او را با دسیسه به دفتر فرمانده لشگر کشاندند.

پس از این‌که درخواست فرمانده لشگر کرمان برای توبه از گذشته و ابراز ارادت به شاه از سوی سرگرد سخایی رد شد، در یک برنامه‌ از پیش تعیین شده، چاقوک‌شان و عده‌ای از گروهبان‌های طرف‌دار شاه، به سرگرد سخایی حمله و او را از اتاق فرمانده لشگر به پایین پرتاب کردند و در حالی‌که هنوز زنده بود، فرمانده لشگر شاهنشاهی با خودروی نظامی خود از روی او رد شد.

جماعت حامی کودتای آمریکا که شعار «زنده باد شاه» سر می‌دادند، او را تا میدان شهر (مشتاقیه فعلی) بر زمین کشیدند و بر تیری چوبی آویزان کردند.

آن روز مردم از ترس ارتشیان و قداره‌به‌دستان پهلوی نتوانستند او را رهایی دهند، اما شب‌هنگام پیرمردی به خود جرأت داد تا جسد او را پس از غسل دادن در قبرستان «سید حسین» کرمان به خاک بسپارد.

در تهران و برخی شهرهای ایران خیابانی به نام او نام‌گذاری شده است.

بر سنگ قبر سرگرد سخایی نوشته شده بود: «مقبره سرگرد سید محمود سخایی سرباز شهید نهضت ملی ایران، رییس شهربانی منتخب دکتر مصدق در استان کرمان که در کودتای خائنانه‌ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌دست عمال جنایت‌کار شاه به شهادت رسید».

هم‌اکنون، شهرداری کرمان به پاس ایستادگیِ سرهنگ سخایی در مقابل رژیم ستم‌شاهی، اقدام به ساخت مسجدی در حوالی مدفن وی کرده که امروز با حضور وزیر اطلاعات، عملیات ساخت این مسجد آغاز شد.