دلایل استقبال کم کشورها از مسابقات شطرنج غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا پس از ۹ دور رقابت میان شرکت کنندگان جمعه با قهرمانی نمایندگان کشورمان در هر دو بخش مردان و بانوان به پایان رسید. این رقابت ها حکم انتخابی جهان را داشت با این حال از میان کشورهای منطقه تنها دو کشور عراق و سوریه نمایندگان خود را به محل برگزاری این رقابت ها در تهران اعزام کردند.

مهرداد پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل استقبال کم کشورها از مسابقات تهران توضیح داد و گفت: دلایل مختلفی در این زمینه تأثیرگذار بود و از جمله قدرت بالای شطرنج بازان ایران؛ به هر حال قرار بود فقط نفر اول هر یک از بخش های زنان و مردان دارای سهمیه جهانی شوند. این موضوع بی تأثیر در استقبال کم نمایندگان دیگرکشورها نبود به هر حال آنها از سطح شطرنج بازان ایران و اینکه هر چند وقت چند ستاره در شطرنج کشورمان خودی نشان می دهد مطلع هستند.

وی افزود: این یکی از دلایل استقبال کم کشورها از حضور در رقابت های غرب آسیا بود. دلیل دیگر مربوط به زمان مسابقات بود، ما چند روز بعد از عید فطر، میزبان مسابقات بودیم. تقریباً کشورهای عربی منطقه یک هفته بابت این عید تعطیلات دارند. این ایام برای آنها خیلی مهم است طوریکه در طول آن سعی می کنند جایی نروند.

پهلوان زاده تصریح کرد: مسائل سیاسی منطقه و آنچه میان برخی کشورها مثل امارات و قطر وجود دارد دلیل دیگر این موضوع می تواند باشد. این موضوع تا حدی تأثیرگذار بود به هر حال کشورهایی مثل قطر و امارات همیشه در این رقابت ها نماینده داشتند اما مسائل فعلی مانع از اعزام نماینده توسط آنها به تهران شد.

رئیس فدراسیون شطرنج تأکید کرد: این دلایل هر یک به اندازه چند درصد در حضور کمرنگ کشورهای منطقه غرب آسیا در مسابقات تهران تأثیرگذار بود طوری که فقط از دو کشور عراق و سوریه در رقابت های تهران نماینده داشتیم. البته این دو کشور شطرنج بازان خوبی در حد استاد بین‌المللی دارند، آنها در گذشته نه چندان دور هماورد شطرنج ایران بودند.

پهلوان زاده در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به تعداد کم کشورهای خارجی شرکت کننده، سطح مسابقات غرب آسیا در حد و اندازه های پیکارهای انتخابی جهان بود؟» گفت: در حال حاضر ایران بعد از دو کشور هند و چین در رده سوم شطرنج آسیا قرار دارد. هر یک از این کشورها، خود یک زون به حساب می آیند طوری که قهرمان چین و هند مستقیم به مسابقات جهانی راه پیدا می کند. می توان با توجه به سطح شطرنج جهان و پیشرفتی که در حال طی شدن است، این انتظار را داشت که در آینده ایران نیز به عنوان یک منطقه تک کشوری در رقابت های انتخابی جهان به حساب بیاید. یعنی طوری که قهرمان کشورمان به طور مستقیم راهی مسابقات جهانی شود.

وی در ادامه در مورد قهرمانی امیررضا رمضانعلی و مبینا علی نسب در مسابقات غرب آسیا و اینکه شانس های مسلم قهرمانی یعنی پرهام مقصودلو و سارا خادم الشریعه از کسب این مقام بازماندند این گونه توضیح داد: علی نسب در مسابقات غرب آسیا در اوج آمادگی بود. وی جزو مدال آوران آسیایی و جهانی شطرنج ایران است. وی در ابتدای مسابقات رده سوم را در اختیار داشت اینکه کسی با این شرایط قهرمان شود مسئله خیلی عجیبی نیست.

رئیس فدراسیون شطرنج در این خصوص تصریح کرد: در مقابل بازیکنی مثل سارا خیلی از حریفان به تساوی با او راضی هستند چون این نتیجه را در مقابل بازیکنی با این سطح برای خود یک موفقیت می دانند در حالی که در مصاف با شطرنج بازانی در سطح پائین تر، همه دنبال برد هستند. طبیعی است بازیکنی که در تلاش برای برد است، شانس باختنش هم بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: البته معمولاً در دو سه دور پایانی مسابقات، نتایج تغییر می کند و چهره قهرمان در مراحل پایانی مشخص می شود اما در مسابقات غرب آسیا این اتفاق نیفتاد. در پایان دور نهم، سارا و مبینا هر دو هم امتیاز بودند اما مبینا به خاطر پوئن شکنی بهتر، قهرمان شد. در مسابقات شطرنج معمولاً در دوره های آخر، بازیکنان قهرمان خود را نشان می دهند.

پهلوان زاده با تأکید بر اینکه مسابقات غرب آسیا برای شطرنج ایران هزینه بر نبود گفت: بازیکنان شرکت کننده باید مبالغی را به عنوان ورودی و ثبت نام به حساب ما واریز می کردند که این کار از طرف همه آنها انجام شده است، البته این مبلغ خیلی زیاد نیست اما به اندازه ای بود که خرج مسابقات را از آن تأمین کنیم. علاوه بر اینکه جایزه مسابقات از طریق فدراسیون آسیایی شطرنج تأمین شد. بنابراین این رقابت ها برای ما هیچ هزینه اضافی نداشت.