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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

فرماندار ویژه بروجرد:

همایش ۱۰ هزارنفری بانوان محجبه بروجردی برگزار می‌شود

همایش ۱۰ هزارنفری بانوان محجبه بروجردی برگزار می‌شود

بروجرد- فرماندار ویژه بروجرد از برگزاری همایش ۱۰ هزارنفری بانوان محجبه بروجردی به مناسبت هفته حجاب و عفاف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته حجاب و عفاف ‌گفت: رسانه ها نقش بسزایی در فرهنگ سازی حجاب و عفاف در جامعه دارند که نباید از آن غافل شویم.

وی اظهار داشت : روش های مختلف تبیین و ترویج حجاب و عفاف در جامعه باید بررسی و آسیب شناسی شود.

فرماندار ویژه بروجرد با تاکید بر اینکه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در مسئله عفاف و حجاب می تواند ریشه بدحجابی در جامعه را از بین ببرد، اضافه کرد: برای تربیت نسل متعهد و متخصص برای توسعه آینده ‌باید از همه ظرفیت ها و روش های سلبی و ایجابی با در نظر گرفتن واقعیات جامعه استفاده شود.
                    
کورانی فر ادامه داد: در هفته حجاب و عفاف همایش ۱۰ هزار نفری بانوان محجبه بروجردی در پارک شهید بهشتی این شهر برگزار می شود.

کد مطلب 4024848

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