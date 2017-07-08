به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته حجاب و عفاف ‌گفت: رسانه ها نقش بسزایی در فرهنگ سازی حجاب و عفاف در جامعه دارند که نباید از آن غافل شویم.

وی اظهار داشت : روش های مختلف تبیین و ترویج حجاب و عفاف در جامعه باید بررسی و آسیب شناسی شود.

فرماندار ویژه بروجرد با تاکید بر اینکه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در مسئله عفاف و حجاب می تواند ریشه بدحجابی در جامعه را از بین ببرد، اضافه کرد: برای تربیت نسل متعهد و متخصص برای توسعه آینده ‌باید از همه ظرفیت ها و روش های سلبی و ایجابی با در نظر گرفتن واقعیات جامعه استفاده شود.



کورانی فر ادامه داد: در هفته حجاب و عفاف همایش ۱۰ هزار نفری بانوان محجبه بروجردی در پارک شهید بهشتی این شهر برگزار می شود.