لغو پرواز اراک - مشهد به علت نقص فنی هواپیما در فرودگاه مقصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرودگاه اراک، رحیم حسین نسب اظهار داشت: در این پرواز ۶۰ مسافر از اراک به مقصد مشهد بلیط تهیه کرده بودند اما با نقص فنی که در مشهد برای هواپیما به وجود آمد، از سفر بازماندند.

وی افزود: فرودگاه اراک در هفته دو روز شنبه و سه شنبه به مقصد مشهد پرواز دارد و مسافران بازمانده از سفر روز جاری می توانند روز سه شنبه از خطوط هوایی استفاده کنند.

مدیر فرودگاه اراک بیان کرد: هشت هزار و ۴۰۶ مسافر داخلی و خارجی از فرودگاه اراک در سه ماه نخست امسال با ۵۲ سورت پرواز به مشهد، عسلویه، تهران و عتبات عالیات جابه جا شده اند.

حسین نسب افزود: متقاضیان استفاده از خطوط هوایی فرودگاه اراک می توانند بلیط مورد نیاز را از دفاتر آژانس های هواپیمایی مستقر در سراسر استان مرکزی تهیه کنند.

مدیر فرودگاه اراک اضافه کرد: از ۳۰ خرداد سال گذشته پروازهای فرودگاه اراک به صورت مداوم بدون وقفه دایر شده است.