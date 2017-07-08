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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

مدیر فرودگاه اراک خبر داد؛

لغو پرواز اراک - مشهد به علت نقص فنی هواپیما در فرودگاه مقصد

لغو پرواز اراک - مشهد به علت نقص فنی هواپیما در فرودگاه مقصد

اراک- مدیر فرودگاه اراک از لغو پرواز شماره ۳۹۶۰ اراک به مشهد به علت بروز نقص فنی هواپیمای فوکر ۱۰۰ در فرودگاه مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرودگاه اراک، رحیم حسین نسب اظهار داشت: در این پرواز ۶۰ مسافر از اراک به مقصد مشهد بلیط تهیه کرده بودند اما با نقص فنی که در مشهد برای هواپیما به وجود آمد، از سفر بازماندند.

وی افزود: فرودگاه اراک در هفته دو روز شنبه و سه شنبه به مقصد مشهد پرواز دارد و مسافران بازمانده از سفر روز جاری می توانند روز سه شنبه از خطوط هوایی استفاده کنند.

مدیر فرودگاه اراک بیان کرد: هشت هزار و ۴۰۶ مسافر داخلی و خارجی از فرودگاه اراک در سه ماه نخست امسال با ۵۲ سورت پرواز به مشهد، عسلویه، تهران و عتبات عالیات جابه جا شده اند.

حسین نسب افزود: متقاضیان استفاده از خطوط هوایی فرودگاه اراک می توانند بلیط مورد نیاز را از دفاتر آژانس های هواپیمایی مستقر در سراسر استان مرکزی تهیه کنند.

مدیر فرودگاه اراک اضافه کرد: از ۳۰ خرداد سال گذشته پروازهای فرودگاه اراک به صورت مداوم بدون وقفه دایر شده است.

کد مطلب 4024850

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