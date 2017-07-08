افزایش قابل توجه اعتبارات ورزش در شهرستان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر امروز در نشست مسئولان هیئت های ورزشی شهرستان یزد با بیان اینکه رویکرد دولت، نگاه ویژه در راستای ارتقاء سطح ورزش در کشور است، اظهار داشت: دولت یازدهم به توسعه زیر ساخت های لازم در امر ورزش توجه داشته که امیدواریم در سالهای آینده با به نتیجه رسیدن آن شاهد توسعه بیش از پیش آن باشیم.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات در حوزه ورزش در شهرستان یزد در دو سال گذشته بیان کرد: در سال ۹۴ اعتبارات اختصاص یافته به ورزش در شهرستان یزد کمتر از یک میلیارد تومان بوده است که با توجه به نگاه ویژه مسئولان به توسعه ورزش در شهرستان اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۹۵، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۶ بیش از سه میلیارد تومان دیده ایم.

فرماندار یزد عنوان کرد: البته در سالهای گذشته با توجه به شرایط، اعتبارات تخصیص یافته کمتر از ۳۰ درصد بوده است که امیدواریم در سال جاری اعتبارات در نظر گرفته بیش از پیش تخصیص یابد.

سالاری در بخشی دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی به غیر از فضاهای ورزشی ادارات و سازمان ها در مرکز استان ۲۷ سانتیمتر است، خاطرنشان کرد: این سرانه در برخی از شهرستان های استان بیش از یک متر است که این امر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان عالی استان و نماینده مردم یزد و اشکذر به امر پیگیری توسعه فضاهای ورزشی در شهرستان یزد را ضروری می کند.

وی همچنین بر تعامل و ارتباط بخش صنعت و معدن با ورزش تأکید کرد و افزود: با توجه به قوانین موجود بخش صنعت می تواند در زمینه ورزش کمک نماید که بر همین اساس باید با فراهم کردن زمینه همکاری همچنین پیگیری مسئولان ورزشی استان و شهرستان شاهد حضور بیش از پیش این حوزه در امر ورزش و توسعه آن باشیم.

فرماندار یزد به موضوع امنیت و برقراری نظم و انضباط مسابقات ورزشی نیز اشاره کرد و بیان داشت: فرمانداری در طول سال با توجه به برگزاری مسابقات مختلف ورزشی وظیفه بر قراری نظم و امنیت مسابقات و برنامه های ورزشی را با هماهنگی سایر نهادها امنیتی و انتظامی به عهده دارد.