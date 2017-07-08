به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب انبارکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمن تلاش ویژهای برای کم رنگ کردن ارزشهای دینی و اسلامی دارد و در این راه با روشهای مختلفی وارد شده است.
وی با بیان اینکه دشمن برای دستیابی به اهداف خود در پی دور کردن امت اسلامی از ارزشهای دینی است، تصریح کرد: یکی از برنامههای دشمن ترویج بیحجابی است و در این راه از راه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم وارد شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، خاطرنشان کرد: باید با اجرای برنامههای مختلف فرهنگی، فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نهادینه شود.
وی خواستار تلاش همه دستگاهها برای ترویج فرهنگ حجاب شد و اضافه کرد: هنر یکی از مقولههای مهمی است که تاثیر ویژهای در نهادینهسازی حجاب خواهد داشت.
انبارکی با اشاره به اینکه حجاب در همه ادیان الهی توصیه شده است، ادامه داد: حجاب را نمیتوان تنها پوشیدن یک چادر مشکی دانست بلکه محتوای حجاب، عفت و پاکدامنی است.
وی از برگزاری ۴۰۰ برنامه به مناسبت هفته حجاب و عفاف در استان بوشهر خبر داد و افزود: برگزاری مانور حجاب و عفاف، گردهمایی حجاب و عفاف، کارگاهها و نشستهای حجاب و عفاف و پاسخگویی به شبههها و برگزاری نمایشگاههای حجاب و عفاف از جمله این برنامهها است.
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