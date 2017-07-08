به گزارش خبرنگار مهر، مجید پور عیسی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار کرد: درصورتی‌که پروژه مرکز تحقیقات هواشناسی خراسان شمالی بتواند به‌صورت ملی اعتبار دریافت کند، نیمی از اعتبارات ساخت این پروژه نیز به‌صورت استانی تأمین خواهد شد.

پور عیسی تصریح کرد: بر این اساس مرکز تحقیقات هواشناسی خراسان شمالی طی دو سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی نیز در این نشست اظهار کرد: خراسان شمالی تنها استان در کشور است که مرکز تحقیقات هواشناسی ندارد.

مجتبی افزود: بعد از نمایشگاه بین‌المللی بجنورد زمینی مربوط به پروژه فنی و حرفه‌ای است که با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی، رهاشده که با تغییر نقشه می‌توان مرکز تحقیقات هواشناسی را در این محل راه‌اندازی کرد.

جلالی تصریح کرد: این مرکز در زمینی به مساحت دو هزار و ۳۰۰ مترمربع و در تیپ سه ساخته می‌شود.

وی گفت: تجهیزات این مرکز را که نیازمند رقم بالایی اعتبار است از طریق تهران خریداری و تأمین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جامع پسماند خراسان شمالی از دیگر موضوعاتی که بود که امروز در دستور جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفت که با تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای انجام مطالعات و اجرا به تصویب رسید.

همچنین اختصاص اعتباراتی نیز به‌منظور برگزاری جشنواره فرهنگی گردشگری جاده ابریشم و نیز فستیوال موسیقی فولکلور شمال شرق ایران در خراسان شمالی تصویب شد.