بادامچيان قائم مقام دبير كل حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در اصفهان، مجلس خبرگان را مجلسي كاملا غيرسياسي دانست و اظهار داشت: مجلس خبرگان مجلسي غيرجناحي و غيرسياسي است ، چون مربوط به ولي فقيه عادل و جريان اصيل اسلام و انقلاب است كه طبعا فراتر از مسائل سياسي و جناحي است.

رئيس ستاد انتخابات جامعتين افزود: خوشبختانه تلاشهاي ما براي رسيدن به وحدت بين اصولگرايان به خوبي نتيجه داده است، بطوريكه حتي در بعضي جاها هم كه بر سر برخي كانديداها اختلاف وجود دارد، نسبت به بقيه كانديداها احترام را حفظ مي كنند و ما اميداوريم كه در انتخابات مجلس خبرگان شاهد يك وحدت همگاني باشيم.

بادامچيان همچنين در مورد جريان سوم يا نخبگان حوزه و دانشگاه كه به عنوان رقيب جامعتين مطرح شده اند، نيز اظهار داشت: در اين خصوص من هنوز به طور رسمي چيزي نشنيده ام و اين صحبت ها توسط برخي نشريات مطرح شده و تا زماني كه اين جريان به طور رسمي اعلام موجوديت نكند ، نبايد در مورد آن اظهارنظر كرد.