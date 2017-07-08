نظارت تابستانه آموزشگاه های هنری آغاز شد

مهدی رنجبر در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: همه سالن های نمایش، نگارخانه ها و سالن های سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به انجمن های هنری استان واگذار شده است و توسط هیئت مدیره انجمن ها مدیریت می شود

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: هنرآموزان و علاقه مندان به حوزه های مختلف هنری مکان های آموزش را از فرهنگ و ارشاد اسلامی ، استعلام بگیرند.

وی با هشدار به خانواده ها در انتخاب آموزشگاه های هنری، بیان کرد: دور بازرسی و نظارت و ارزشیابی تابستانه آموزشگاه های هنری آغاز شده است و با متخلفین حوزه ی آموزش برخورد می شود.

رنجبر افزود: در حال حاضر فضاهای هنری استان و نیز بستر گردهمایی هنرمندان با احداث و بازسازی تالارهای نمایش، نگارخانه ها، سالن های سینما و موسیقی آماده است و می بایست هنرمندان از این فرصت بهره ی لازم را ببرند.

وی با اشاره به راه اندازی و افتتاح تئاتر شهر شیراز با سه سالن استاد لایق، استاد باباملک و ابوریحان، سالن های استاد سپاسدار و استاد پورشکیبایی و نیز بازسازی سالن های استاد هودی، استاد اولاد و استاد اوجی در بخش نمایش هنرمندان نمایش دیگر دغدغه ای نخواهند داشت و حوزه تجسمی نیز با فعال بودن ۲۴ گالری در سطح استان و افتتاح سالن های سینمایی سینما گلستان و شهر آفتاب واقع در مجتمع خلیج فارس بخش عظیمی از مشکلات هنرمندان در حوزه های مختلف هنری مرتفع شده است.

رنجبر افزود همه سالن های نمایش، نگار خانه ها و سالن های سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به انجمن های هنری استان واگذار شده است و توسط هیئت مدیره انجمن ها مدیریت می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه همه مدرسین آموزشگاه های هنری می بایست مدارک مربیگری داشته باشند افزود: فصل تابستان فرصت مناسبی برای علاقه مندان حوزه های مختلف سینمایی، نمایش، موسیقی و تجسمی پیش می آید تا خود را در ورطه علاقه مندی محک بزنند و یا اینکه برای نخستین بار پا به عرصه هنر بگذارند، این فرصت گاها تبدیل به یک تهدید برای نوآموزان هنر به ویژه عرصه پرذوق هنر سینما خواهد شد. از این رو، از همه مخاطبان و علاقه مندان به حوزه های سینما و بازیگری خوستاریم پیش از هرگونه اقدام جهت شرکت در کارگاه ها، آموزشگاه ها و محافل سینمایی، از اداره امور سینمایی و کارشناسان مربوطه استعلام کنند.

وی با اعلام رضایت از وضعیت سینماهای استان فارس در حوزه فروش، گفت: سال ۹۶ سالی پر رونق در حوزه ی افتتاح سینما های استان خواهد بود و این روند سینماگران فارس را دلگرم خواهد کرد.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد فارس افزود: در حوزه برگزاری جشنواره های استانی فیلم و فیلمنامه نویسی امسال جشنواره فیلمنامه نویسی ملی بیشاپور را در سه ماهه نخست سال برگزار کردیم و جشنواره های فیلم کوتاه شیراز، کل گراش، عکس کرسم اوز، برکه لامرد را به زودی رونمایی پوستر خواهیم کرد.

وی در ادامه از وضعیت نامناسب تبلیغات آموزش هنرهای مختلف در فضاهای مجازی گلایه کرد و افزود: هیچ یک از مکان های آموزش هنر هفتم به جز آموزشگاه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید این اداره کل نیست و هنرجویان جهت ورود به این اماکن آن را مورد استعلام قرار دهند.

وی همچنین عنوان کرد: حوزه فیلمسازی در استان فارس به ویژه شیراز همیشه مورد استقبال کارگردانان و تهیه کنندگان مطرح سینمای ایران بوده است اما متاسفانه عده ای به دنبال حاشیه های فیلمسازی هستند و اینان بزرگ نخواهند شد.

رنجبر از علاقه مندان در راستای ورود به گروه های فیلمسازی نیز خواست تا پیش از هرگونه اقدام از تهیه کننده و کارگردان مجوزهای لازم را درخواست نمایند و جهت انجام هر گونه کاری در حوزه سینما و ساخت فیلم طرف قرارداد خود را مشخص نمایند.

این مسئول هنری و سینمایی استان با بیان اینکه پشت زیبایی های هنر هفتم متاسفانه سوء استفاده هایی نیز می شود، یادآور شد: باید هنرآموزان و هنرمندان تازه کار با تامل بیشتری به حوزه نامبرده وارد شوند.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ وارشاد اسلامی فارس همچنین از برگزاری جشنواره موسیقی گروه نوازی استان فارس خبر داد و گفت : طرح برگزاری این جشنواره از طف انجمن به این معاونت تحویل شده و به زودی پس از بررسی و کارشناسی مورد تصویب قرار خواهد گرفت . این جشنواره عرصه ی عرض اندام گروه های موسیقی استان خواهد بود.