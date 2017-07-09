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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۸:۲۴

فرمانده انتظامی لنگرود خبر داد؛

سارق سابقه دار در لنگرود دستگیر شد

سارق سابقه دار در لنگرود دستگیر شد

لنگرود- فرمانده نیروی انتظامی لنگرود از دستگیری سارق سابقه دار منازل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ حسین نیک فرد با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت از منازل مسکونی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.  

این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران پس از تعقیب  سرنخ ها، توانستند یک متهم را شناسایی کنند، اظهار کرد: متهم ۲۹ ساله اهل و ساکن لنگرود که سابقه دار بوده، در بررسی های فنی پلیس به دو فقره سرقت منازل اعتراف کرد.  

وی افزود: متهم به سرقت گوشی موبایل، پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال وجه نقد، دو عدد گوشواره، یک حلقه و یک انگشتر طلا، یک عدد پلاک طلا به همراه زنجیر و دو عدد ساعت مچی اعتراف کرد.  

سرهنگ نیک فرد با اشاره به بازرسی منزل متهم برای یافتن اشیای مسروقه، خاطرنشان کرد:‌ متهم برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شده است. 

کد مطلب 4024894

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