"عرفان در گلشن راز" بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، از سوي فرهنگستان هنر سومين هم ‌انديشي "تخيل هنري شيخ محمود شبستري" 15 آبان در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و دومين روز اين هم انديشي در زادگاه شيخ محمود شبستري در شهرستان شبستر برگزار مي شود.

در اين هم انديشي دكتر غلامرضا اعواني، رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، "عرفان در گلشن راز" را در روز 16 آبان در محل برگزاري اين هم انديشي مورد بررسي قرار مي دهد.

شيخ‌ محمود شبستري از چهره‌ هاي برجستة عرفان اسلامي است. منظومه گلشن راز او كه حجمي اندك و حدود هزار بيت دارد، در ادبيات و عرفان پس از شبستري تأثيري گسترده و چشمگير داشته و مورد توجه بسياري از عرفا قرار گرفته و بر آن شرح و تفسير نوشته‌ اند.

سومين هم‌ انديشي تخيل هنري با موضوع شيخ‌ محمود شبستري در نظر دارد ضمن ارائه شرح احوال و آثار شيخ‌ محمود شبستري و نسخه ‌شناسي گلشن راز به معرفي و نقد شروح، تصحيحات و ترجمه‌هاي گلشن راز و جايگاه و تأثير گلشن راز بر حكمت و ادبيات پس از آن اقدام كند.