مطالبات معوق بانک های فارس به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الناصر بذرافشان بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های فارس، گفت: مطالبات معوق بانکهای فارس ۱۶ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۴ این رقم ۱۲ هزار میلیارد ریال بود.

وی ادامه داد: مطالبات معوق در سال ۹۵ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان فارس با اشاره به وضعیت تسهیلات یادآور شد: پرداخت تسهیلات در سال ۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته و ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

بذرافشان با اشاره به وضعیت سپرده ها نیز گفت: سال ۹۵ نسبت به ۹۴ حدود ۱۹.۲ درصد رشد داشته و به رقم ۴۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی یادآور شد: در این راستا بانک ملی ۱۹.۱ درصد، ملت ۱۸.۴ درصد و تجارت ۱۵.۵ درصد بیشترین منابع را در اختیار دارند.

رئیس شورای هماهنگی بانک های فارس ادامه داد: منابع استان در سال گذشته ۳۲۴ هزار میلیارد ریال و مصارف ۳۰۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

بذرافشان در خصوص ۳ ماه اول سال جاری نیز گفت: نسبت مصارف به منابع در خرداد ۹۶ حدود ۸۷.۵ درصد بود که در مدت مشابه سال قبل حدود ۹۸ درصد بوده است.