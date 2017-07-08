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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

رئیس شورای هماهنگی بانک های فارس:

مطالبات معوق بانک های فارس به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید

مطالبات معوق بانک های فارس به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید

شیراز _ رئیس شورای هماهنگی بانک های فارس از مطالبات ۱۶ هزار میلیارد ریالی بانک های فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الناصر بذرافشان بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های فارس، گفت: مطالبات معوق بانکهای فارس ۱۶ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۴ این رقم ۱۲ هزار میلیارد ریال بود.

وی ادامه داد: مطالبات معوق در سال ۹۵ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان فارس با اشاره به وضعیت تسهیلات یادآور شد: پرداخت تسهیلات در سال ۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته و ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

بذرافشان با اشاره به وضعیت سپرده ها نیز گفت: سال ۹۵ نسبت به ۹۴ حدود ۱۹.۲ درصد رشد داشته و به رقم ۴۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی یادآور شد: در این راستا بانک ملی ۱۹.۱ درصد، ملت ۱۸.۴ درصد و تجارت ۱۵.۵ درصد بیشترین منابع را در اختیار دارند.

رئیس شورای هماهنگی بانک های فارس ادامه داد: منابع استان در سال گذشته ۳۲۴ هزار میلیارد ریال و مصارف ۳۰۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

بذرافشان در خصوص ۳ ماه اول سال جاری نیز گفت:  نسبت مصارف به منابع در خرداد ۹۶ حدود ۸۷.۵ درصد بود که در مدت مشابه سال قبل حدود ۹۸ درصد بوده است.

کد مطلب 4024902

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