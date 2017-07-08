به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اقدامات خوبی را طی سال گذشته داشته است و شاهد بهبود وضعیت اجرای برنامه‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر نقش مهمی در شاخص پیشرفت استان دارد، بیان کرد: در برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر باید ابتدا از ظاهر شروع کرد که یکی از مسائل اساسی آزادی‌های نامشروع است.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: نباید فقط از ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر انتظار اجرای برنامه داشته باشیم بلکه همه نهادها و دستگاه‌ها، نیروهای انقلابی و مردم در این زمینه مسئول هستند.

وی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، به عنوان یک نعمت عظیم برای نظام نام برد و با اشاره به هجمه‌های اخیر بر علیه این نهاد، افزود: وجود سپاه و این قرارگاه باعث توسعه و پیشرفت ایران اسلامی شده است.

صفایی بوشهری با اشاره به نقش‌آفرینی سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در توسعه فازهای پارس جنوبی و احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تصریح کرد: دولت تاکنون بسیاری از هزینه‌ها و کمک‌هیا قرارگاه خاتم‌الانبیاء را برگشت نداده است.

وی ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، ۲۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و در یکی از اقدامات خود ۸۰۰ میلیارد تومان به دولت در استان بوشهر کمک کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه کمک‌ها و اقدامات قرارگاه خاتم الانبیاء به خوبی اطلاع‌رسانی نشده است، گفت: درآمدهای قرارگاه خاتم الانبیاء در راستای محرومیت زدایی در کشور هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خدمات‌دهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به خوبی قدرشناسی نشده است، اضافه کرد: تخریب سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، مظلومیت انقلاب، نظام و مقام معظم رهبری را می رساند.

صفایی بوشهری این قرارگاه را نعمتی برای مردم دانست و تاکید کرد: ما در استان بوشهر قدردان این عزیزان هستیم و هیچکس نباید نسبت به تضعیف اقدامات و خدمات سپاه و قرارگاه اقدام کند و با وحدت برای توسعه و پیشرفت جامعه تلاش کنیم.