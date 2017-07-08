جایگاه جهانی حوزه های علمیه/رشد کمی و کیفی حوزه ها درخراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از ائمه جمعه و روحانیون سراسر استان گفت: آنچه که امروز در سطح جهان و بین الملل مشاهده می کنیم ظلم و وحشی گری است که مثل گرگ های درنده به جان بشر افتاده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اینها بدلیل دوری از تعلیمات انبیاء و ائمه اطهار (ع) و عدم گسترش آن در جهان است.

وی با اشاره به اینکه دین مداری یعنی مطیع امر خدا بودن گفت: عده ای امروز دین را ابزاری برای اهداف مادی قرار داده اند.

وی با بیان اینکه امروز آنچه به عنوان دین در دنیا مطرح می شود صرفا بازی با الفاظ است، گفت: آنچه که به حق دین خدا و تعلیمات همه انبیاء ست دعوت همه به یک اصل یعنی عدل بوده است.

وی ادامه داد: در دنیا جای عمل به تعلیمات انبیاء و اهل بیت (ع) خالی است به همین دلیل نتیجه آن این وحشی گری های دنیا می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تصدی تعلیمات دینی بر عهده حوزه‌های علمیه اهل بیت (ع) است، افزود: اگر یک روز اندیشه شهید مطهری در دنیا فراگیر شود دنیا آرامش پیدا خواهد کرد و گرنه که با این الفاظ هرگز کار درست نمی شود.

وی با اذعان به اینکه جایگاه حوزه‌های علمیه جایگاه جهانی است، بیان کرد: این جایگاه شما طلاب و روحانیون را می رساند و مهمترین مسئله جهانی همین است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته بهترین نیروهای خود را در حوزه آموزش و پرورش می گذارند، گفت: پرورش جز در مکتب انبیاء وجود ندارد لذا باید توجه جدی به حوزه آموزش شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: آنچه که مهم و ستون فقرات یک جامعه است عدل است و بقیه موارد باید از حوزه های علمیه معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه در دوران ننگین قاجار و بعد از آن رضاخان پلید حوزه های علمیه و علماء آسیب های فراوانی دید، ادامه داد: آن کمبودها الان خود را نشان می دهد.

وی با اشاره به برکات انقلاب اسلامی ایران گفت: پیروزی انقلاب تا حدودی این مشکلات را حل کرد اما جنگ تحمیلی و ترورهای متعدد توسط منافقین، باعث شد تا بسیاری از علمای بزرگ ما از بین ما بروند و اکنون جای آنها خالی است.

آیت الله عبادی افزود: تاکید مقام معظم رهبری و رهنمودها و پیگیری های ایشان باعث شده تا امروز شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه به وجود آید اما باید بدانیم که اینها هنوز قانع کننده نیست؛ چراکه ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهارکرد: خراسان جنوبی در بحث حوزه های علمیه رشد کمی و کیفی خوبی داشته است.