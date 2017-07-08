اجرای طرح «کارآمد» برای دوره ابتدایی با رویکرد تربیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، پیش از ظهر امروز، رضوان حکیم زاده در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها در اردوگاه شهید باهنر تهران،‌ با بیان این که هر گونه تحولی درآموزش و پرورش باید از دوره ابتدایی شروع شود ، گفت : با تخصیص مناسب بودجه در پایان سال ۹۵ ، توانستیم برنامه های کیفیت بخشی دوره ابتدایی را به خوبی اجرایی کنیم و برای اولین بار درسال ۹۵، ۱۰۰ درصد اعتبار مناطق عشایر اختصاص یافت .

وی با اشاره به تداوم طرح « تدبیر » در دوره ابتدایی ، تصریح کرد : این طرح در راستای ارتقای کیفیت مدیران آموزشگاهی آغاز شد که با رفع نواقص و برخی اشکالات ،‌ آن را با قوت بیشتر در سال ۹۶ ادامه می دهیم .

حکیم زاده به آسیب شناسی اصلاح و تقویت ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی اشاره کرد و ادامه داد : ایده طرح ارزشیابی توصیفی بسیار مترقی بود ولی به دلیل وجود برخی نواقص با مشکلاتی مواجه بود که باید اشکالات آن بر طرف شود .

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش ادامه داد : « عدالت آموزشی » به این معنی نیست که فقط شرایط تحصیل برای افراد فراهم شود بلکه باید آموزش « با کیفیت » ملاک اصلی در ارزیابی ها قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف کلان دست پیدا کنیم .

وی به برنامه های معاونت ابتدایی در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت : توسعه عدالت آموزشی ، مدیریت انسداد مبادی بی سوادی ، راهبری پوشش تحصیلی در ۴ استان هدف با برنامه زمان بندی شده و توسعه آموزش و پرورش عشایر با حفظ سبک زندگی و فرصت رشد تحصیل از مهمترین برنامه های این معاونت است .

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