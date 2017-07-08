گلستان دومین استان پرخطر در شیوع مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا روحانی فر ظهر شنبه در همایش تجلیل از فعالان امر پیشگیری و درمان اعتیاد در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته ما هفته‌ای به نام هفته مبارزه با مواد مخدر در کشور داشتیم اما امسال یک ماه به پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده‌شده است.

وی بابیان اینکه بهزیستی پرچم‌دار پیشگیری از اعتیاد است، اظهار کرد: پیشگیری اولیه اعتیاد برای محیط‎های چهارگانه در دستور کار بوده و آموزش برای ۲۰۰ هزار خانواده در این زمینه انجام گرفت، در محیط‎های آموزشی نیز ۳۰۰ هزار نفر را آموزش دادیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: حدود ۲۵۰ میلیون معتاد در دنیا، دو میلیون و ۸۰۸ معتاد در کشور و حدود ۱۰۰ هزار معتاد در استان شناسایی‌شده‌اند.

روحانی فر بابیان اینکه گلستان به‌عنوان دومین استان پرخطر در شیوع مواد مخدر است، اظهار کرد: آموزش پیشگیری از اعتیاد برای ۲۱۰ هزار نفر از عموم مردم شهری و روستایی در استان انجام شده است.

وی بابیان اینکه کمیته‎ای برای بازرسی مستمر مراکز درمانی اعتیاد استان تشکیل‌شده است، افزود: نزدیک به ۱۰۰ نفر از ارگان‎های مختلف در این زمینه آموزش‌دیده‌اند و کادر متخصصی برای درمان و پیشگیری از اعتیاد در گلستان تشکیل‌شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: علی‌رغم دست آوردهای بزرگ بشریت در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... تهدیدات ناشی از آسیب‌های اجتماعی بر پیشرفت انسان‌ها سایه انداخته و رفاه را از آن‌ها سلب کرده است.