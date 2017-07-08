کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، از مهر ماه سال ۱۳۹۵ تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی آغاز گردید.
این کنگره با هدف معرفی نقش شیعیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، فعالیتهای خود را در قلمرو علوم قرآن، حدیث، فقه، اصول، کلام، علوم ادبی، علوم عقلی، اخلاق، تربیت وعرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم طبیعی (نجوم، طب و...) و علوم انسانی دیگر (سیاست، مدیریت، حقوق و...) شروع کرد و در این راستا ۱۵ کمیته علمی تشکیل شد که مدیر و اعضای این کمیتهها از شخصیت های بزرگ حوزوی و دانشگاهی انتخاب شدند و ۲۶ پیشنشست علمی برای معرفی این کنگره و موضوعات و محورهای مقالات، در شهرها و مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور برگزار شد.
محورهای مقالات این کنگره:
بنیانگذاری و گسترش علوم
نوآوری و نظریهپردازی در علوم
پیدایش شخصیتهای بزرگ علمی
ایجاد مراکز علمی و کتابخانه
فعالیت های نوآمد (مجازی، سایت و...)
پدید آوردن کتابها و آثار هنری ارزشمند
ترجمه و انتقال علوم توسط مترجمین شیعه
فعالیتهای دانشمندان شیعه در کشورهای جهان
شایان ذکر است این کنگره در حال اخذ نمایه ISC میباشد و علاقهمندان میتوانند چکیده مقاله خود را تا پایان تیرماه و اصل مقاله را تا پایان شهریور ماه ۹۶ از طریق سایت کنگره به نشانی: www.shia-congress.com به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و اردو ارسال کنند.
تاکنون حدود ۸۵۰ چکیده و اصل مقاله به زبانهای مختلف به این کنگره ارسال شده است.
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