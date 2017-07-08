کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت کنگره بین‎المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، از مهر ماه سال ۱۳۹۵ تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی آغاز گردید.

این کنگره با هدف معرفی نقش شیعیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، فعالیت‎های خود را در قلمرو علوم قرآن، حدیث، فقه، اصول، کلام، علوم ادبی، علوم عقلی، اخلاق، تربیت وعرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم طبیعی (نجوم، طب و...) و علوم انسانی دیگر (سیاست، مدیریت، حقوق و...) شروع کرد و در این راستا ۱۵ کمیته علمی تشکیل شد که مدیر و اعضای این کمیته‎ها از شخصیت های بزرگ حوزوی و دانشگاهی انتخاب شدند و ۲۶ پیش‎نشست علمی برای معرفی این کنگره و موضوعات و محورهای مقالات، در شهر‎ها و مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور برگزار شد.

محورهای مقالات این کنگره:

بنیان‎گذاری و گسترش علوم

نوآوری و نظریه‎پردازی در علوم

پیدایش شخصیت‎های بزرگ علمی

ایجاد مراکز علمی و کتابخانه

فعالیت های نوآمد (مجازی، سایت و...)

پدید آوردن کتاب‎ها و آثار هنری ارزشمند

ترجمه و انتقال علوم توسط مترجمین شیعه

فعالیت‎های دانشمندان شیعه در کشورهای جهان

شایان ذکر است این کنگره در حال اخذ نمایه ISC می‎باشد و علاقه‎مندان می‎توانند چکیده مقاله خود را تا پایان تیرماه و اصل مقاله را تا پایان شهریور ماه ۹۶ از طریق سایت کنگره به نشانی: www.shia-congress.com به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و اردو ارسال کنند.

تاکنون حدود ۸۵۰ چکیده و اصل مقاله به زبان‎های مختلف به این کنگره ارسال شده است.