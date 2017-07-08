همدان دمای ۳۹ درجه سانتیگراد بالای صفر را تجربه می کند

نادر پیرتاج همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس پیش بینی هواشناسی هوای همدان از فردا گرمتر شده و تا آخر هفته، دمای ۳۹ درجه سانتیگراد بالای صفر را نیز تجربه خواهد کرد.

پیرتاج همدانی، گرمترین منطقه استان را در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان اسدآباد با ۳۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و خنک ترین شهر را، بهار با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد.

وی گفت: افزایش دما در استان همدان و رسیدن به مرز ۴۰ درجه، از سال ۸۲ تا کنون سه بار به ثبت رسیده است.

پیرتاج همدانی بابیان اینکه افزایش دمای این استان، در نیمه دوم تیر و نیمه نخست مردادماه طبیعی است، گفت: این افزایش دما به ۴۰ درجه هم می رسد.

وی یادآور شد: آسمان استان همدان تا ۲۴ ساعت آینده، صاف تا کمی ابری و در نواحی مرکزی و شمالی استان، با افزایش ابر پیش بینی شده است.